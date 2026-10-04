खुद जंग के बीच घिरा रूस अब अमेरिका-ईरान के बीच विवाद खत्म कराने में जुटा, कहा- हम मध्यस्थता करने को तैयार

रूस और ईरान पर पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध हैं। इस पर मेदवेदेव ने कहा कि अब हमें व्यापार के लिए पश्चिमी देशों के बैंकिंग सिस्टम से हटकर नए रास्ते खोजने होंगे। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का उदाहरण देते हुए कहा कि SCO के सदस्य देश अब अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं, जो कुल व्यापार का लगभग 90 फीसदी है। रूस और ईरान भी इसी मॉडल को अपनाकर डॉलर पर अपनी निर्भरता खत्म करेंगे।