4 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

खुद जंग के बीच घिरा रूस अब अमेरिका-ईरान के बीच विवाद खत्म कराने में जुटा, कहा- हम मध्यस्थता करने को तैयार

Dmitry Medvedev: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच रूस ने मध्यस्थता की पेशकश की है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि मॉस्को तेहरान से रिश्ते कभी नहीं तोड़ेगा। पढ़ें पूरी खबर...
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Oct 04, 2026

us iran conflict mediation, russia iran trade

दिमित्री मेदवेदेव (फोटो सोर्स- ANI)

Dmitry Medvedev: अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच रूस ने मध्यस्थता की पेशकश की है। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अगर अमेरिका और ईरान चाहें, तो मॉस्को दोनों देशों के बीच जारी तनाव को खत्म कराने के लिए मध्यस्थता करने को पूरी तरह तैयार है। ईरानी मीडिया से बातचीत के दौरान मेदवेदेव ने कहा कि मॉस्को तेहरान के साथ अपनी गहरी दोस्ती को कभी कुर्बान नहीं करेगा।

रूस और ईरान के रिश्ते 'अभूतपूर्व स्तर' पर

मेदवेदेव ने दोनों देशों के बीच गहराते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों पर जोर देते हुए बताया कि रूस और ईरान के संबंध इतिहास के सबसे बेहतरीन और "अभूतपूर्व स्तर" पर पहुंच चुके हैं। पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद, पिछले एक साल में दोनों देशों के बीच आपसी कारोबार में 20 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है।

डॉलर पर निर्भरता खत्म करने की तैयारी

रूस और ईरान पर पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध हैं। इस पर मेदवेदेव ने कहा कि अब हमें व्यापार के लिए पश्चिमी देशों के बैंकिंग सिस्टम से हटकर नए रास्ते खोजने होंगे। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का उदाहरण देते हुए कहा कि SCO के सदस्य देश अब अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं, जो कुल व्यापार का लगभग 90 फीसदी है। रूस और ईरान भी इसी मॉडल को अपनाकर डॉलर पर अपनी निर्भरता खत्म करेंगे।

'रश्त-अस्तारा रेलवे' से सीधे जुड़ेगा भारत, रूस और यूरोप

बातचीत के दौरान 'इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर' प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। मेदवेदेव ने बताया कि ईरान के रश्त शहर को अजरबैजान सीमा पर स्थित अस्तारा से जोड़ने वाली 'रश्त-अस्तारा रेलवे लाइन' पूरे क्षेत्र के व्यापार की तस्वीर बदल देगी। यह रेलवे लाइन यूरोप और रूस को अजरबैजान व ईरान के रास्ते खाड़ी देशों और भारत से सीधे जोड़ देगी।

बुशेहर के बाद एक और परमाणु संयंत्र लगाएगा रूस

ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाते हुए मेदवेदेव ने घोषणा की कि बुशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के सफ़ल संचालन के बाद, अब रूस की योजना ईरान में एक नया परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में तेल की सप्लाई के लिए सबसे जरूरी समुद्री रास्ते 'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में ईरान की अहम भूमिका है।

दक्षिण कोरिया की ओर किम जोंग ने दागी एक और मिसाइल, इस बार 1000 KM दूर गिरा मलबा, जापान को भी भनक नहीं लगी

ये भी पढ़ें
South Korea DMZ blast news

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Oct 2026 08:56 am

Published on:

04 Oct 2026 08:37 am

Hindi News / World / खुद जंग के बीच घिरा रूस अब अमेरिका-ईरान के बीच विवाद खत्म कराने में जुटा, कहा- हम मध्यस्थता करने को तैयार

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

गाजा को लेकर छलका अमेरिकी एक्ट्रेस एंजेलिना जोली का दर्द, सैटेलाइट तस्वीर शेयर कर कहा- देखिए, क्या हाल कर दिया गया है

Gaza News
विदेश

दक्षिण कोरिया की ओर किम जोंग ने दागी एक और मिसाइल, इस बार 1000 KM दूर गिरा मलबा, जापान को भी भनक नहीं लगी

South Korea DMZ blast news
विदेश

सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हूती विद्रोहियों ने दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, उठीं आग की लपटें

Houthis Attack Saudi Arabia
विदेश

Indonesia Earthquake: इंडोनेशिया में सुबह-सुबह कांपी धरती, 5.2 तीव्रता के भूकंप से सहमे लोग

Indonesia Earthquake
विदेश

ईरान पर जल्द फैसला लेगा अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बोले- आसान रास्ते से या मुश्किल रास्ते से, निपटारा होकर रहेगा

Donald Trump on iran
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.