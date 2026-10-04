Indonesia Earthquake: इंडोनेशिया में सुबह-सुबह कांपी धरती, 5.2 तीव्रता के भूकंप से सहमे लोग

Indonesia Earthquake: इंडोनेशिया में जोरदार भूकंप के झटके, 10 किमी गहराई में था केंद्र (फोटो सोर्स: ANI)
Indonesia Earthquake Today: इंडोनेशिया में रविवार की सुबह लोगों की नींद उस वक्त टूट गई, जब धरती अचानक हिलने लगी। स्थानीय समयानुसार सुबह 5:07 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई। शुरुआती जानकारी में झटके का केंद्र जमीन के भीतर करीब 10 किलोमीटर की गहराई में बताया गया है। भूकंप के बाद लोगों में चिंता जरूर बढ़ी, लेकिन फिलहाल बड़े नुकसान या जनहानि की कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है। अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
इंडोनेशिया में दर्ज किए गए इस भूकंप की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने साझा की है। एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि झटका रविवार सुबह 5:07 बजे आया। भूकंप की तीव्रता 5.2 और गहराई 10 किलोमीटर दर्ज की गई।
भूकंप की तीव्रता के साथ उसकी गहराई भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सामान्य तौर पर धरती की सतह के अपेक्षाकृत करीब आने वाले झटके स्थानीय स्तर पर ज्यादा महसूस किए जा सकते हैं। हालांकि, किसी भूकंप से वास्तविक नुकसान का आकलन केवल उसकी तीव्रता देखकर नहीं किया जा सकता। इमारतों की स्थिति, भूकंप की लोकेशन और स्थानीय भूगर्भीय परिस्थितियां भी असर तय करती हैं।
शुरुआती रिपोर्ट में भूकंप के कारण किसी बड़े नुकसान, घायल होने या मौत की पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की ओर से स्थिति की निगरानी की जा रही है। सुबह का समय होने के कारण बड़ी संख्या में लोग घरों के भीतर हो सकते थे, जिससे तेज झटके महसूस होने पर स्वाभाविक रूप से घबराहट की स्थिति बन सकती है।
इंडोनेशिया भूकंपीय गतिविधियों के लिहाज से बेहद संवेदनशील देशों में शामिल है। यह क्षेत्र पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के प्रभाव वाले इलाके में आता है, जहां कई टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण भूकंप और ज्वालामुखीय घटनाएं होती रहती हैं। यही वजह है कि यहां छोटे-बड़े भूकंपीय झटकों पर लगातार नजर रखी जाती है।
भूकंप के दौरान सबसे पहले घबराने के बजाय सुरक्षित स्थान तलाशना जरूरी है। घर के भीतर होने पर मजबूत मेज या फर्नीचर के नीचे बैठकर सिर और गर्दन को ढकना बेहतर होता है। खिड़कियों, शीशों और गिर सकने वाली भारी वस्तुओं से दूरी बनाए रखें। झटकों के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल न करें।
बाहर मौजूद लोगों को इमारतों, पेड़ों, बिजली के खंभों और तारों से दूर खुले स्थान में जाना चाहिए। वाहन में सफर कर रहे हों तो सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोककर झटके खत्म होने तक अंदर रहना उचित है। भूकंप के बाद गैस और बिजली की व्यवस्था को लेकर सावधानी बरतें तथा किसी भी अफवाह के बजाय प्रशासन और आधिकारिक एजेंसियों की जानकारी पर भरोसा करें।
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