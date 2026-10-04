Indonesia Earthquake: इंडोनेशिया में सुबह-सुबह कांपी धरती, 5.2 तीव्रता के भूकंप से सहमे लोग

Indonesia Earthquake Today: इंडोनेशिया में रविवार की सुबह लोगों की नींद उस वक्त टूट गई, जब धरती अचानक हिलने लगी। स्थानीय समयानुसार सुबह 5:07 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई। शुरुआती जानकारी में झटके का केंद्र जमीन के भीतर करीब 10 किलोमीटर की गहराई में बताया गया है। भूकंप के बाद लोगों में चिंता जरूर बढ़ी, लेकिन फिलहाल बड़े नुकसान या जनहानि की कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है। अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।