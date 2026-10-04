US Iran Tensions: होर्मुज पर अमेरिका का रुख सख्त, हेगसेथ बोले- ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे

Iran Nuclear Program: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब समुद्री रास्ते और परमाणु कार्यक्रम, दोनों मोर्चों पर गहराता दिख रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने साफ किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर वॉशिंगटन का रुख नहीं बदला है। उनके बयान से संकेत मिला कि अगर तेहरान इस अहम समुद्री मार्ग को लेकर अमेरिकी शर्तों के खिलाफ जाता है, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास आगे की कार्रवाई के कई विकल्प खुले हैं। इससे ऊर्जा बाजारों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी नजरें टिक गई हैं।