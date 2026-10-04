होर्मुज संकट का असर बरकरार: डीजल की किल्लत के बीच IEA ने छोड़ा 325 मिलियन बैरल तेल

यह ताजा घटनाक्रम IEA के मार्च के उस फैसले के बाद हुआ है, जिसमें वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण आई रुकावट को कम करने के लिए 400 मिलियन बैरल इमरजेंसी ऑयल स्टॉक जारी करने का निर्णय लिया गया था। 11 मार्च को जारी वीडियो बयान में बिरोल ने कहा था कि, IEA देश 400 मिलियन बैरल तेल उपलब्ध कराएंगे।" उन्होंने यह भी कहा था कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य से आवाजाही का फिर से शुरू होना तेल और गैस की सप्लाई को स्थिर करने के लिए सबसे जरूरी है। उन्होंने बताया कि यह फैसला IEA देशों ने सर्वसम्मति से लिया था और यह एजेंसी के इतिहास में इमरजेंसी तेल स्टॉक जारी करने का अब तक का सबसे बड़ा कदम था।