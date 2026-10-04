गाजा को लेकर छलका अमेरिकी एक्ट्रेस एंजेलिना जोली का दर्द, सैटेलाइट तस्वीर शेयर कर कहा- देखिए, क्या हाल कर दिया गया है

हालांकि, एक्ट्रेस की लंबी पोस्ट में इजराइल का जिक्र नहीं था। सिर्फ हकीकत बताई गई थी। उन्होंने दिखाया कि गाजा के कई मोहल्ले मलबे में बदल चुके हैं। जिन इमारतों पर लोग रोजाना निर्भर रहते थे, वे या तो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं या पूरी तरह ढह गई हैं।