रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन की सबसे बड़ी भूल क्या थी? युद्ध अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ, जेलेंस्की ने बताई पूरी बात

जेलेंस्की ने यूक्रेन के एक शहर बुचा में मिली सामूहिक कब्रों के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि इन सामूहिक कब्रों ने आम आदमी को रूस की सेना द्वारा दी गई यातनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां बच्चों और वयस्कों समेत करीब 500 शव मिले। उनके अनुसार, लोगों को केवल मारा ही नहीं गया, बल्कि यातनाएं भी दी गईं। उन्होंने शहरों को रूसी कब्जे से मुक्त कराने के बाद पत्रकारों को बुचा बुलाया, ताकि दुनिया इन घटनाओं को देख सके। जेलेंस्की ने कहा कि इन घटनाओं ने रूस के प्रति यूक्रेनी लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया।