6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

सऊदी अरब की UNSC से बड़ी अपील, कहा- पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुती, तुरंत एक्शन ले सुरक्षा परिषद

सऊदी अरब ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और UN सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों से सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों को लागू करने और यमनी सरकार का समर्थन करने का आग्रह किया है। सऊदी के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यमन, इस क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए हूती गतिविधियों से पैदा हुए खतरे को खत्म करने के लिए कदम उठाने चाहिए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Shekhar

Oct 06, 2026

Saudi Arabia-Houthi Conflict

सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद (फोटो- UN News)

Saudi Arabia-Houthi Conflict: सऊदी अरब ने यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा अपनी नागरिक जगहों और रणनीतिक समुद्री रास्तों को निशाना बनाए जाने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) और खासकर इसके स्थायी सदस्यों से अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। रियाद ने कहा है कि हूती विद्रोही न सिर्फ यमन या खाड़ी क्षेत्र के लिए, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए भी एक गंभीर खतरा हैं।

सुरक्षा परिषद को प्रस्तावों को लागू करने की मांग

सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों को जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू करने का आह्वान किया। सऊदी अरब ने मांग की कि यमन की वैध सरकार और 'प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल' (PLC) को पूरा राजनीतिक और सैन्य समर्थन दिया जाए, ताकि हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए तख्तापलट को पलटा जा सके और सभी सरकारी संस्थानों पर सरकार का नियंत्रण बहाल किया जा सके।

पवित्र स्थलों, शहरों और व्यावसायिक जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा

मंत्रालय ने सऊदी अरब के रिहायशी और आर्थिक बुनियादी ढांचे पर हूती विद्रोहियों द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों की कड़ी निंदा की। बयान में कहा गया है कि हूती लड़ाके बार-बार दुनिया के सबसे पवित्र स्थलों मक्का और मदीना के साथ-साथ राजधानी रियाद और आभा, खमीस मुशैत, जाज़ान, नज्रान, ताइफ़ और यानबू जैसे प्रमुख शहरों को निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा, दक्षिणी लाल सागर और रणनीतिक बाब अल-मंदाब जलडमरूमध्य में सऊदी व्यावसायिक जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की गंभीर समुद्री अपराध के रूप में निंदा की गई।

बाहरी एजेंडे के लिए शांति प्रक्रिया को ठुकरा रहे हैं हूती

सऊदी अरब ने स्पष्ट किया कि यमन की वैध सरकार के खिलाफ 2014 के तख्तापलट के बाद से ही रियाद ने यमनी संकट के शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान के लिए लगातार प्रयास किए हैं। हालांकि, शांति की सभी अपीलों को नजरअंदाज करते हुए हूती विद्रोहियों ने सैन्य तनाव बढ़ाने का रास्ता चुना है। सऊदी अरब के अनुसार, हूती बाहरी ताकतों के एजेंडे को पूरा करने के लिए यमनी लोगों को आर्थिक संकट में धकेल रहा है।

किसी खतरे का जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे

अपने बयान में सऊदी अरब ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वह अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, प्राकृतिक संसाधनों और नागरिकों व वहां रहने वाले विदेशी प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए सऊदी अरब ने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाना उसका अधिकार है और वह किसी भी खतरे का जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Oct 2026 06:50 am

Published on:

06 Oct 2026 06:50 am

Hindi News / World / सऊदी अरब की UNSC से बड़ी अपील, कहा- पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुती, तुरंत एक्शन ले सुरक्षा परिषद

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

त्रिपक्षीय वार्ता के लिए अमेरिका की ओर देख रहा यूक्रेन, जेलेंस्की बोले- पुतिन को जंग के बजाय बातचीत की मेज पर लाए दुनिया

Russia-Ukraine War, Volodymyr Zelensky
विदेश

क्या एक और युद्ध की आहट? लाल सागर तक पहुंच को लेकर इथियोपिया की जिद, पड़ोसी देशों से बढ़ा तनाव

Ethiopia Eritrea conflict 2026
विदेश

Saudi Arabia Yemen Conflict: यमन में मोचा पर फिर सरकारी बलों का कब्जा, लाल सागर में बढ़ी रणनीतिक हलचल

Saudi Arabia Yemen Conflict
विदेश

फारस की खाड़ी से काला सागर तक निशाने पर जहाज, रोमानिया में हमले के बीच जयशंकर की चेतावनी फिर चर्चा में

Commercial Ship Attack
विदेश

साइबेरिया में प्लेग की खबर से हड़कंप, लैब कर्मचारी की मौत पर रूस का बड़ा खुलासा, 60 से ज्यादा आइसोलेशन में

Russia plague denial
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.