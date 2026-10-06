सऊदी अरब की UNSC से बड़ी अपील, कहा- पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुती, तुरंत एक्शन ले सुरक्षा परिषद

मंत्रालय ने सऊदी अरब के रिहायशी और आर्थिक बुनियादी ढांचे पर हूती विद्रोहियों द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों की कड़ी निंदा की। बयान में कहा गया है कि हूती लड़ाके बार-बार दुनिया के सबसे पवित्र स्थलों मक्का और मदीना के साथ-साथ राजधानी रियाद और आभा, खमीस मुशैत, जाज़ान, नज्रान, ताइफ़ और यानबू जैसे प्रमुख शहरों को निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा, दक्षिणी लाल सागर और रणनीतिक बाब अल-मंदाब जलडमरूमध्य में सऊदी व्यावसायिक जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की गंभीर समुद्री अपराध के रूप में निंदा की गई।