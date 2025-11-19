20 में शादी, 22 में पापा-मम्मी बन जाओ’ Zoho co-founder की सलाह पर भड़के अपोलो हॉस्पिटल के वाइस चेयरपर्सन, X पर मचा बवाल

Zoho को 25 साल में 40 बिलियन डॉलर की कंपनी बना कर साबित कर चुके श्रीधर वेम्बू ने युवा उद्यमियों को सीधे तौर पर नसीहत की है। उन्होंने X पर लिखा कि वे मिलने वाले हर स्टार्टअपर से कहते हैं- 20s में शादी और बच्चे प्लान करो, टालो मत। "यह पुरानी सोच लगेगी, लेकिन जल्द ही यह फिर ट्रेंड बनेगा।" उनका मेन पॉइंट ? जनसांख्यिकीय ड्यूटी। मतलब, भारत की गिरती बर्थ रेट रोकना। वेम्बू ने अपनी मां की सलाह का जिक्र किया- जिंदगी रेस नहीं, 30 की उम्र में भी नई शुरुआत हो सकती है। उन्होंने लैरी एलिसन जैसी मिसाल दी कि 28 में फेलियर आए तो भी रिकवर करने का टाइम है। लेकिन क्रिटिक्स बोले- सर, आपकी अपनी शादी 1990s में हुई, और 2020 में तलाक भी हो गया। यह सलाह रियल लाइफ में कैसे फिट होगी ?