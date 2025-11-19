Patrika LogoSwitch to English

20 में शादी, 22 में पापा-मम्मी बन जाओ’ Zoho co-founder की सलाह पर भड़के अपोलो हॉस्पिटल के वाइस चेयरपर्सन, X पर मचा बवाल

Sridhar Vembu controversies: श्रीधर वेम्बू के 20 की उम्र में शादी, वैक्सीन-ऑटिज्म और टेक डिपेंडेंसी जैसे बयानों ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है।

5 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 19, 2025

Sridhar Vembu controversies

श्रीधर वेम्बू विवाद। ( फोटो: X Handle / Abhishek Rungta)

Sridhar Vembu controversies: Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बू (Sridhar Vembu controversies) ने युवाओं को एक सलाह दे कर चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप करने वाले लड़के-लड़कियां 20 साल की उम्र में ही शादी कर लें (Vembu early marriage advice) और बच्चे पैदा करें। ये 'समाज और पूर्वजों का कर्तव्य' है, वरना जनसंख्या का संकट गहरा जाएगा। यह पोस्ट X पर वायरल हो गई, और बहस छिड़ गई। एक तरफ वेम्बू (Vembu vaccine autism claim) का तर्क है कि जिंदगी दौड़ नहीं है, बल्कि संतुलन है। दूसरी तरफ युवा चिल्ला रहे हैं- आर्थिक तंगी, करियर की दौड़ और महंगाई में यह कैसे संभव है? यह सलाह उद्यमी उपासना कोनिडेला की पोस्ट पर आई, जिन्होंने IIT हैदराबाद के स्टूडेंट्स से कहा कि लड़कियां अब शादी से ज्यादा करियर चुन रही हैं।

वेम्बू की सलाह: 'जल्दी शादी करो, वरना पछताओगे'

Zoho को 25 साल में 40 बिलियन डॉलर की कंपनी बना कर साबित कर चुके श्रीधर वेम्बू ने युवा उद्यमियों को सीधे तौर पर नसीहत की है। उन्होंने X पर लिखा कि वे मिलने वाले हर स्टार्टअपर से कहते हैं- 20s में शादी और बच्चे प्लान करो, टालो मत। "यह पुरानी सोच लगेगी, लेकिन जल्द ही यह फिर ट्रेंड बनेगा।" उनका मेन पॉइंट ? जनसांख्यिकीय ड्यूटी। मतलब, भारत की गिरती बर्थ रेट रोकना। वेम्बू ने अपनी मां की सलाह का जिक्र किया- जिंदगी रेस नहीं, 30 की उम्र में भी नई शुरुआत हो सकती है। उन्होंने लैरी एलिसन जैसी मिसाल दी कि 28 में फेलियर आए तो भी रिकवर करने का टाइम है। लेकिन क्रिटिक्स बोले- सर, आपकी अपनी शादी 1990s में हुई, और 2020 में तलाक भी हो गया। यह सलाह रियल लाइफ में कैसे फिट होगी ?

उपासना की पोस्ट ने भड़काई बहस: लड़कियां अब 'करियर क्वीन'

कहानी की शुरुआत उद्यमी उपासना कोनिडेला से हुई। अपोलो हॉस्पिटल्स की CSR हेड और एक्टर राम चरण की वाइफ ने IIT हैदराबाद विजिट के बाद X पर शेयर किया। उन्होंने स्टूडेंट्स से पूछा- शादी कौन करना चाहता है? लड़कों ने ज्यादा हाथ उठाए, लड़कियां चुप। कहा, "यह नया भारत है! लड़कियां करियर पर फोकस्ड हैं। अपना रास्ता चुनो, गोल सेट करो और अजेय बनो।" उपासना का मैसेज पॉजिटिव था- महिलाओं की महत्वाकांक्षा को सेलिब्रेट करो। लेकिन वेम्बू ने रिप्लाई में काउंटर दिया। उनका कहना था- यह ट्रेंड अच्छा नहीं है, जनसंख्या संकट को नजरअंदाज मत करो। नतीजा? X पर #Early Marriage Debate ट्रेंड करने लगा। डॉक्टर्स ने सपोर्ट किया कि बायोलॉजिकल घड़ी रुकती नहीं, लेकिन युवा बोले- पहले स्टेबल जॉब तो दो!

क्रिटिक्स का तीखा पलटवार

'आर्थिक संकट पहले सुलझाओ, बच्चे बाद में', वेम्बू की पोस्ट पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने लिखा- कम उम्र में शादी की असली दीवार पैसे की है, न कि कल्चर। "अस्थिर सैलरी, 12-14 घंटे जॉब, किराया कमाई का 50% खा जाता है। जनसंख्या क्राइसिस नहीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है!" वेम्बू ने रिप्लाई दिया- जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी टाल रहे हैं।
यह कल्चरल शिफ्ट है।

मातृत्व लीव पर प्रमोशन रुक जाता है

एक और यूजर ने कहा- 20 में बच्चा मतलब करियर का ब्रेक, मातृत्व लीव पर प्रमोशन रुक जाता है। "मुझे बच्चे चाहिए, लेकिन लाइफ सिर्फ फैमिली नहीं है।" वेम्बू बोले- जिंदगी रेस नहीं है, 28 में फेल हो जाओ तो भी रिबाउंड करो। मिसाल दी- ओरेकल के लैरी एलिसन 31 में स्टार्ट हुए। लेकिन एक ने काउंटर- जो 28 तक 3 बच्चे पैदा कर लिए, वो अब तलाकशुदा और ब्रोक हैं, पीछे छूट गए। वेम्बू ने कहा- उद्यमी बाद में स्टार्ट करें तो सक्सेस रेट हाई। X पर यह थ्रेड 700K व्यूज पार कर गया, मीम्स वायरल हो गए- "वेम्बू सर: शादी पहले, स्टार्टअप बाद में। रियलिटी: EMI पहले, शादी बाद में!"

वेम्बू का पर्सनल बैकग्राउंड: सक्सेस स्टोरी या कंट्रोवर्सी ?

गौरतलब है कि 57 साल के वेम्बू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाके से हैं। सन 1996 में Zoho शुरू किया, आज 15K+ एम्प्लॉयी, कोई फंडिंग नहीं ली। लेकिन पर्सनल लाइफ में ट्विस्ट- 1990s में अमेरिका में प्रमिला श्रीनिवासन से शादी की, एक बेटा हुआ। सन 2020 में डिवोर्स पिटीशन लगाई। कोर्ट डॉक्स में आरोप है- वेम्बू ने ग्रामीण तमिलनाडु शिफ्ट होने पर फैमिली छोड़ी, व्हाट्स एप पर तलाक का मैसेज आया। साथ ही, Zoho की प्रॉपर्टी बहन-रिश्तेदारों के नाम ट्रांसफर की, ताकि कैलिफोर्निया लॉ के तहत वाइफ-बेटे का शेयर कम हो। वेम्बू ने इसे नकारा। ये पुराना कांड अब फिर ट्रोल हो रहा। क्रिटिक्स बोले- सर, अपनी लाइफ देखिए, युवाओं को सलाह मत दीजिए। लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं- सक्सेसफुल होने के बावजूद फैमिली वैल्यूज पर स्टैंड लेना कूल है।

“वेम्बू सर: 20 में बच्चे

यूजर: सर 20 में तो हमारा पहला बच्चा Cred से EMI पर आ रहा है!”
“20 की उम्र में शादी?

अरे सर, 20 में तो हम Tinder पर लेफ्ट स्वाइप करते-करते थक जाते हैं!”

“पूर्वजों का कर्ज चुकाना है?

पूर्वजों ने हमें प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ बालों की रेखा पीछे छोड़ी है!”

“22 में पापा बन जाऊंगा

अभी तो पापा का फोन आता है – बेटा घर कब आओगे?”

“वेम्बू: जिंदगी रेस नहीं है

यूजर: बिल्कुल सर, जिंदगी तो PUBG है – 20 में हेडशॉट खा रहे हैं!”

“20 में बच्चे?

भाई 30 में भी तो हम मम्मी के घर में ही Chicken Dinner कर रहे हैं!”
“वेम्बू सर बोले – बायोलॉजिकल क्लॉक टिक-टिक कर रही

यूजर: सर हमारा बैंक अकाउंट भी टिक-टिक कर रहा है… माइनस में!”

“शादी कर लो जल्दी

हां सर, दुल्हन भी आप ही सेट कर दोगे क्या? Resume के साथ बायोडाटा भेज दें?”

“लड़कियां करियर बना रही हैं ?

हां सर, क्योंकि लड़कों का करियर तो अभी भी ‘Loading… 99%’ पर अटका है!”

“वेम्बू: 28 में फेल हो जाओ तो भी रिकवर कर लोगे!

यूजर: सर 28 में तो हम अभी तक प्लेसमेंट सेल के बाहर खड़े हैं!”

“वेम्बू सर का प्लान: 20 शादी → 22 बच्चे → 50 में रिटायर!

हमारा प्लान: 20 इंटर्नशिप → 30 जॉब → 50 में रिटायर EMI!”

“वेम्बू सर को सलाह देने का शौक है

हमको तो अभी तक सलाह देने वाला भी डेट पर नहीं ले गया!”

वेम्बू के जवाब भी लाजवाब

“पैसे नहीं हैं?” → “जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी टाल रहे हैं, ये कल्चरल प्रॉब्लम है।”

“करियर खराब हो जाएगा?” → “लैरी एलिसन 31 में शुरू हुए थे, तुम 28 में भी शुरू कर सकते हो।”

“आपकी तो शादी टूट गई?” → (चुप्पी… फिर बोले) “मैं परफैक्ट नहीं, बस अनुभव बता रहा हूँ।”

रिएक्शन का लाइव मूड

68% यूजर्स: हंसते-हंसते पेट दुख गया!
22% लड़के: “सर थोड़ा सही भी बोल रहे हैं यार…!”
10% ट्रोल्स: “वेम्बू सर को रामदेव बाबा का नया अवतार घोषित किया जाता है!”

बहस का बड़ा मैसेज: बैलेंस ढूंढो, टिपिकल मत बनो

यह डिबेट जनसंख्या क्राइसिस को हाईलाइट करती है। भारत की फर्टिलिटी रेट 2.0 से नीचे है और एक्सपर्ट्स चेताते हैं- 2050 तक वर्कफोर्स शॉर्टेज। वेम्बू का पॉइंट वैलिड- अर्ली फैमिली से एनर्जी ज्यादा, ग्रैंडकिड्स के साथ टाइम। लेकिन युवाओं का गुस्सा अपनी जगह है- महंगाई, जेंडर गैप व वर्क प्रैशर। डॉ. सुनीता जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं- बायोलॉजी इग्नोर मत करो, लेकिन फोर्स मत करो। चिराग बड़जात्या जैसे पेरेंट्स शेयर करते हैं- 27 में शादी, 28 में किड, बैस्ट डिसीजन। लेकिन दीपिका भारद्वाज बोलीं- कईयों को अर्ली मैरिज पर रिग्रेट है, अनहैप्पी मैरिड बेहतर नहीं है। बहरहाल चॉइस पर्सनल है। सरकार को पेरेंटल लीव, चाइल्डकेयर सब्सिडी पर फोकस करना चाहिए। वरना, सलाह देने वाले तो देंगे, लेकिन रियल सॉल्युशन कहां है ?

