US attack on Iran: मध्य पूर्व में अमेरिका का हाई अलर्ट: ईरान पर हमले की अटकलें तेज, नागरिकों से कहा- रहें सतर्क

ओमान स्थित अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी जारी की कि ईरान समर्थित समूह इलाके में तेजी से हिंसा फैला सकते हैं। दूतावास ने अमेरिकी लोगों से हवाई अड्डों और विमानन कंपनियों की उड़ानों पर नजर रखने को भी कहा है। दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को जटिल सुरक्षा माहौल को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। यात्रियों को उड़ानें रद्द होने, हवाई क्षेत्र बंद होने और यात्रा में रुकावट की आशंका को लेकर भी सावधान रहने को कहा गया है। दूतावास ने यह भी चेतावनी दी कि ईरान और उसके समर्थक समूह विदेशों में अमेरिकी हितों को निशाना बना सकते हैं। इनमें अमेरिका से जुड़े स्थान, अमेरिकी नागरिक, कारोबार और अन्य संस्थान शामिल हो सकते हैं।