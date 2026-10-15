X Auspends Iranian Accounts: अमेरिका चुनाव से पहले विदेशी ताकतों के 13 हजार फर्जी अकाउंट्स धराशायी

एक्स ने हालांकि यह नहीं बताया कि इनमें से कितने अकाउंट्स सिर्फ ईरान से जुड़े थे या अभियान का विस्तृत तरीका क्या था। फिर भी यह कार्रवाई अमेरिकी चुनावों के आसपास विदेशी दखलंदाजी के पुराने इतिहास की याद दिलाती है। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान X ने ईरान से जुड़े करीब 130 अकाउंट्स हटाए थे जो बहस को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। 2022 के मिडटर्म में भी चीन और ईरान आधारित नेटवर्क्स पर कार्रवाई हुई थी। 2024 में ईरानी एजेंट्स ने AI का इस्तेमाल कर फर्जी न्यूज साइट्स और सोशल मीडिया पर ध्रुवीकरण फैलाने की कोशिश की थी। US Treasury Department ने भी ईरानी हैकर्स पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप में प्रतिबंध लगाए थे।