हूतियों विद्रोहियों के साथ निर्णायक जंग के मूड में प्रिंस एमबीएस, दोनों तरफ से हमले तेज

सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने इस हमले को युद्ध अपराध बताते हुए यमन की राजधानी साना में हूतियों के रणनीतिक तेल डिपो और सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयरस्ट्राइक की हैं। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि वे हूतियों को इसका "उतना ही कड़ा और निर्णायक" जवाब देंगे।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हूतियों के मिसाइल खतरों को देखते हुए क्राउन प्रिंस MBS की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है और उन्हें बंकरों से लैस सुरक्षित शाही महलों में ट्रांसफर किया गया है। हालांकि, उन्होंने हाल ही में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कर हूतियों को कड़ा संदेश भी दिया है।