New York ICE Shooting: न्यूयॉर्क में ICE एजेंट की गोली से घायल हुआ व्यक्ति, 5 साल का बच्चा भी था कार में; मेयर ने ट्रंप को किया फोन

Zohran Mamdani Donald Trump Phone Call: एक गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान चली गोलियों ने न्यूयॉर्क में आव्रजन कार्रवाई को लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। घटना के बाद शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधे बात कर ICE की कार्रवाई रोकने की मांग की। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, जिस व्यक्ति को हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही थी, गोली किसी दूसरे शख्स को लगी। घटना के समय घायल व्यक्ति के साथ कार में पांच साल का बच्चा भी मौजूद था, जिसे कोई चोट नहीं आई।