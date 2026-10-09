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New York ICE Shooting: न्यूयॉर्क में ICE एजेंट की गोली से घायल हुआ व्यक्ति, 5 साल का बच्चा भी था कार में; मेयर ने ट्रंप को किया फोन

ICE Agent Firing Incident: न्यूयॉर्क के मार्बल हिल इलाके में हुई गोलीबारी ने अमेरिकी आव्रजन एजेंसी की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद मेयर और राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत से यह मामला स्थानीय सुरक्षा से आगे बढ़कर राजनीतिक टकराव का विषय बन गया है।
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भारत

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Manoj Vashisth

Oct 09, 2026

New York ICE shooting

Zohran Mamdani Donald Trump phone call : गिरफ्तारी के लिए पहुंचे ICE एजेंट, गोली किसी और को लगी; ट्रंप से भिड़े न्यूयॉर्क के मेयर (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Zohran Mamdani Donald Trump Phone Call: एक गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान चली गोलियों ने न्यूयॉर्क में आव्रजन कार्रवाई को लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। घटना के बाद शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधे बात कर ICE की कार्रवाई रोकने की मांग की। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, जिस व्यक्ति को हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही थी, गोली किसी दूसरे शख्स को लगी। घटना के समय घायल व्यक्ति के साथ कार में पांच साल का बच्चा भी मौजूद था, जिसे कोई चोट नहीं आई।

New York ICE Shooting: क्या है पूरा मामला?

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) के एक एजेंट की गोली से एक व्यक्ति घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना शहर के मार्बल हिल इलाके में हुई, जहां संघीय एजेंट किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की कोशिश कर रहे थे।

CBS News के अनुसार, कानून प्रवर्तन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि शुरुआती जानकारी में गोली लगने वाला व्यक्ति उस शख्स की गिरफ्तारी का लक्ष्य नहीं था, जिसे ICE एजेंट पकड़ने पहुंचे थे। हालांकि, घटना की परिस्थितियों और गोली चलने के कारणों की पूरी तस्वीर अभी सामने नहीं आई है।

कार में था पांच साल का बच्चा

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, घायल व्यक्ति की कार में पांच साल का बच्चा भी मौजूद था। गोलीबारी के दौरान कई राउंड फायर किए जाने की जानकारी सामने आई है। राहत की बात यह रही कि बच्चा सुरक्षित रहा और उसे कोई चोट नहीं आई।

इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि गिरफ्तारी या कानून प्रवर्तन की कार्रवाई के दौरान आसपास मौजूद आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। खासकर तब, जब किसी कार्रवाई के बीच परिवार के सदस्य या बच्चे भी मौजूद हों।

ट्रंप से सीधे बात, ICE कार्रवाई रोकने की मांग

घटना के बाद मेयर ममदानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया। उन्होंने उनसे न्यूयॉर्क शहर में ICE की सभी प्रवर्तन कार्रवाइयां समाप्त करने की मांग की। ममदानी का यह कदम संघीय आव्रजन एजेंसियों की भूमिका और शहर के प्रशासन के बीच तनाव को सामने लाता है।

अमेरिका में आव्रजन नीति लंबे समय से राजनीतिक बहस का प्रमुख मुद्दा रही है। संघीय सरकार आव्रजन कानून लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है, जबकि स्थानीय प्रशासन अक्सर सार्वजनिक सुरक्षा, समुदायों के भरोसे और पुलिस-प्रशासन के समन्वय से जुड़े सवाल उठाता रहा है।

जांच और जवाबदेही पर रहेंगी नजरें

फिलहाल, उपलब्ध शुरुआती जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि गोली किस परिस्थिति में चलाई गई और क्या इस मामले में किसी एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायल व्यक्ति की स्थिति, घटना से जुड़े आधिकारिक निष्कर्ष और जांच की प्रगति इस मामले में अहम होंगे।

मार्बल हिल की यह घटना अब केवल गोलीबारी तक सीमित नहीं रह गई है। इससे यह बहस तेज हो सकती है कि आव्रजन कानून लागू करते समय बल प्रयोग की सीमाएं क्या होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई में निर्दोष लोगों की सुरक्षा के लिए कौन-से कदम जरूरी हैं।

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Updated on:

09 Oct 2026 07:18 am

Published on:

09 Oct 2026 06:51 am

Hindi News / World / New York ICE Shooting: न्यूयॉर्क में ICE एजेंट की गोली से घायल हुआ व्यक्ति, 5 साल का बच्चा भी था कार में; मेयर ने ट्रंप को किया फोन

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