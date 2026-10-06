बनास नदी पर बनेगा अनोखा हैंगिंग ब्रिज, बीसलपुर में बढ़ेगी कनेक्टिविटी और पर्यटन की संभावनाएं

बीसलपुर बांध की जलराशि, तक्षकगिरी की पहाड़ियां और प्राकृतिक वातावरण पहले से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। प्रस्तावित पुल की आधुनिक बनावट, केबल आधारित संरचना और रात्रिकालीन रोशनी इसे पर्यटन स्थल के रूप में नई पहचान दे सकती है। पुल बनने से आस-पास पर्यटन आधारित आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की संभावना है। इस परियोजना से बीसलपुर को पेयजल स्रोत और बांध की पहचान के साथ आधुनिक सड़क संपर्क व पर्यटन का नया आयाम मिलने की उम्मीद है।