पत्नी से फोन पर बात कर रहा था RAC जवान, तभी अचानक गोली चली और सब खत्म; अब आखिरी कॉल पर टिकी पड़ताल

अजमेर। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के दौरान आरएसी के जवान नरेन्द्र गोदारा की गोली लगने से मौत के मामले में खुलासा हुआ है कि घटना के वक्त वह अपनी पत्नी से बात कर रहा था। तभी गोली चलने की आवाज आई। उसके बाद नरेन्द्र से बात बंद हो गई। महेन्द्रा ने मकान मालिक और अपने रिश्तेदारों को गोली चलने की सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। पत्रिका पड़ताल में सामने आया कि 19 अक्टूबर शाम 5 बजे नागौर के मेड़ता रोड हाल भोपों का बाड़ा निवासी आरएसी का जवान नरेन्द्र गोदारा जब ड्यूटी पर पहुंचा तो शांत था और सबसे राम-राम करता हुआ अपने पाइंट पर पहुंचा। ड्यूटी ज्वाइन के बाद सवा 5 बजे पत्नी से मोबाइल फोन पर बात चल रही थी।