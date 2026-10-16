अजमेर पंचायत चुनाव 2026: नांद, सावर, पीसांगन से केकड़ी तक…किस सीट पर कौन आमने-सामने?

अजमेर पंचायत चुनाव 2026 (पत्रिका फाइल फोटो)
Ajmer Panchayat Elections 2026: राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रत्याशियों ने प्रचार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अजमेर जिला परिषद की 33 सीटों पर कुल 92 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं, जिले की 6 पंचायत समितियों की 100 सीटों पर 259 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं।
पंचायत चुनाव के पहले चरण में अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति की नांद ग्राम पंचायत के साथ सावर, पीसांगन, श्रीनगर, सरवाड़ और केकड़ी पंचायत समितियों में चुनाव होंगे। इन क्षेत्रों में विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के साथ अन्य प्रत्याशी भी चुनावी मुकाबले में हैं।
पंचायत समिति के अनुसार, सावर की 15 सीटों पर 41 उम्मीदवार, पीसांगन की 17 सीटों पर 43 उम्मीदवार और अजमेर ग्रामीण की 19 सीटों पर 41 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी तरह श्रीनगर की 19 सीटों पर 53, केकड़ी की 15 सीटों पर 39 और सरवाड़ की 15 सीटों पर 42 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बताते चलें कि पहले चरण के लिए 22 अक्टूबर को मतदान होगा। इसके बाद 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी।
|वार्ड
|कांग्रेस
|भाजपा
|अन्य उम्मीदवार
|1
|आशीष तंवर
|गोरधन सिंह
|--------
|2
|लक्ष्मी कंवर
|सुशील कंवर पलाड़ा
|--------
|3
|गडू देवी
|देविका चौधरी
|--------
|4
|राजेंद्र सिंह
|हंसराज चौधरी
|फलवंता (RLP)
|5
|रजिया
|अरुणा टांक
|निजामुद्दीन (निर्दलीय)
|6
|पूनम देवी
|गुलाब देवी
|--------
|7
|कमलेश गुर्जर
|शांति गुर्जर
|--------
|8
|गोरधन लाल गुर्जर
|सम्पत
|--------
|9
|कैलाश चंद
|जगदीश लांबा
|सत्यनारायण जयपाल (BSP), श्रवण लाल (RLP)
|10
|पूजा कुमारी गुर्जर
|तीजी देवी
|देवली बैरवा (BSP), रिंकू (RLP)
|11
|धर्मेंद्र मेघवंशी
|भवानी शंकर
|बद्री लाल मेघवंशी (RLP)
|12
|हंसराज
|हगामी लाल चौधरी
|सांवरमल जाट (RLP)
|13
|ममता कुमारी
|सुनीता चौधरी
|रेखा देवी बैरवा (BSP), परमेश्वरी (RLP)
|14
|सोनू रैगर
|धर्मीचंद
|--------
|15
|गिरिजा मेघवंशी
|सुमित्रा देवी रैगर
|पुष्पा (RLP)
|16
|दशरथ कंवर
|सीता देवी
|--------
|17
|रामप्रसाद मीणा
|कालूलाल मीणा
|--------
|18
|सरोज कुमारी बैरवा
|कमलेश कुमारी बैरवा
|--------
|19
|आशाराम
|शिवराज गुर्जर
|प्रहलाद जाट (RLP)
|20
|मनराज देवी
|मीठू देवी
|गुलाबी (RLP)
|21
|प्रेम
|सुरजान
|गुमान - निर्दलीय, पारसी (RLP)
|22
|शिवराज
|पंकज बोहरा
|सुनील बैरवा (BSP), धर्म चन्द बैरवा (RLP)
|23
|सीता देवी
|धारा देवी
|--------
|24
|हर्ष लाम्बा
|मुकेश चौधरी
|जतन चौधरी (RLP)
|25
|उंकार
|रामसिंह रावत
|--------
|26
|शमीना बानो
|पूजा मंसाली
|मदन कंवर - निर्दलीय, हीना भाटी - निर्दलीय
|27
|धर्मेंद्र सिंह रावत
|अर्जुन सिंह रावत
|--------
|28
|ओमप्रकाश गुर्जर
|संतोष गुर्जर
|--------
|29
|कमला
|सजना
|प्रेम देवी जाट (RLP)
|30
|कंचन चौधरी
|रत्नी देवी जाट
|सुशीला देवी (RLP)
|31
|रतन कंवर
|श्रवण गुर्जर
|सुरेश सेवदा (RLP)
|32
|सजनी देवी चौधरी
|संजू देवी
|मसूर (RLP)
|33
|सलमा
|बहादुर खां
|सलीम (RLP), युसुफ (निर्दलीय)
|वार्ड सं.
|आरक्षित वर्ग
|भाजपा प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|रालोपा (RLP) प्रत्याशी
|वार्ड 1
|जनरल ओपन
|यामिनी चौहान
|लोकेश
|-
|वार्ड 2
|जनरल ओपन
|हनुमान धाकड़
|गलोल
|-
|वार्ड 3
|जनरल महिला
|प्रकाश कंवर
|प्रियंका जाट
|-
|वार्ड 4
|SC महिला
|रामप्यारी
|सोनिया कुमारी बेरवा
|-
|वार्ड 5
|SC ओपन
|मदनलाल
|नोरत
|दिनेश कुमार राव
|वार्ड 6
|OBC ओपन
|जोना जाट
|समोक देवी
|-
|वार्ड 7
|OBC महिला
|गुमानी
|शांति
|मनसुखी गुर्जर
|वार्ड 8
|जनरल ओपन
|गजराज कीर
|सोनू देवी
|मनराज कीर
|वार्ड 9
|SC महिला
|सुगना देवी
|रेणु बेरवा
|-
|वार्ड 10
|ST ओपन
|गोपाल मीणा
|सीताराम
|कैलाश भील
|वार्ड 11
|जनरल महिला
|किरण कुमावत
|रामकत्या
|सोनिया कुमावत
|वार्ड 12
|SC ओपन
|हंसराज
|मनीष कुमार रेगर
|बनवारी बेरवा
|वार्ड 13
|जनरल ओपन
|इन्द्र नारायण
|गीता देवी
|अभिषेक शर्मा
|वार्ड 14
|जनरल महिला
|प्रियदर्शिनी
|शिमला
|-
|वार्ड 15
|जनरल महिला
|रैना सैनी
|पूजा
|मुस्कान
|वार्ड सं.
|भाजपा प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|वार्ड 1
|मुकेश
|बीरम गुर्जर
|वार्ड 2
|सुशीला
|निर्दलीय (कांग्रेस समर्थित)
|वार्ड 3
|हीरालाल गुर्जर
|बीरेन्द्र गुर्जर
|वार्ड 4
|सरोज कंवर
|लड्डू कंवर
|वार्ड 5
|सुनीता कुमारी
|आशा
|वार्ड 6
|संतोष
|निर्दलीय (कांग्रेस समर्थित)
|वार्ड 7
|मनीषा सुवाल
|संतोष
|वार्ड 8
|संजू रावत
|दीपा
|वार्ड 9
|मोटू सिंह
|हर्ष पुनिया
|वार्ड 10
|नेहा कंवर शेखावत
|विनोद कंवर
|वार्ड 11
|रितु मंडावरिया
|लक्ष्मी रेगर
|वार्ड 12
|चांद
|राशिद चीता
|वार्ड 13
|कमला
|ज्योति देवी
|वार्ड 14
|सुन्दर देवी
|बीना मेघवंशी
|वार्ड 15
|शाहाबुद्दीन
|असलम पठान
|वार्ड 16
|रेहाना
|मुन्नी बानो
|वार्ड 17
|मधु देवी
|शांति देवी
|वार्ड 18
|माया कंवर
|गजराज कंवर
|वार्ड 19
|बबलू
|नियमत
|वार्ड
|भाजपा प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|अन्य प्रत्याशी
|1
|रेखा
|शशिकला जांगिड़
|—
|2
|रमेश सिंह रावत
|सुरेश फुलवारी
|नाथूलाल, शाकिर, हरीसिंह (निर्दलीय)
|3
|सुरेश चंद
|सुरेश चन्द
|—
|4
|नौरत
|मेघाराम देवासी
|पुखराज (निर्दलीय)
|5
|पतासी देवी
|मनभर देवी
|संतोष (निर्दलीय)
|6
|—
|जगदीश गुर्जर
|मुश्ताक (RLP), हेमराज (निर्दलीय)
|7
|पुत्रालाल गैना
|उगाराम गुर्जर
|नवलकिशोर वैष्णव, पुखराज पुनिया (निर्दलीय)
|8
|रामनाथ गुर्जर
|पीरू कुराच
|—
|9
|मंजू
|नफीसा काठात
|—
|10
|भोजराज सारस्वत
|गिरधारी लाल गुर्जर
|कल्याण (निर्दलीय)
|11
|कविता हरिजन
|पूजा रेगर
|सुनीता, दौलतखेड़ा (RLP), सुमन (निर्दलीय)
|12
|अनुराधा
|सोनू मेघवंशी
|—
|13
|ममता
|चंद्र कंवर राठौड़
|रेखा (RLP)
|14
|संजू
|सीता गुर्जर
|नियामत बानू (RLP)
|15
|पप्पू लाल सोलंकी
|पत्रालाल रेगर
|विजय मेघवाल (RLP)
|16
|सुखपाल मेघवाल
|सुरेन्द्र घारू
|—
|17
|सुन्दर देवी (सवाईपुरा)
|चंदा वैष्णव
|—
|वार्ड संख्या
|भाजपा प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|अन्य प्रत्याशी
|1
|राकेश कुमार
|हंसराज बलाई
|—
|2
|सरोज कुमावत
|मोनिका देवी
|ललिता (RLP), रामप्यारी (निर्दलीय)
|3
|श्रीराम
|मिश्री लाल
|—
|4
|नेराज देवी
|प्रवीना
|माया देवी (RLP)
|5
|गोपाल
|पिंकी
|रीता कंवर (RLP), मंजीत सिंह (निर्दलीय)
|6
|कान्ता देवी
|सीमा देवी
|लक्ष्मी (RLP)
|7
|कमला देवी
|प्रेम देवी
|—
|8
|भूरी देवी
|दुर्गा देवी
|मंजू (निर्दलीय)
|9
|चेतन प्रकाश मीणा
|फोरु लाल मीणा
|—
|10
|राजेंद्र सिंह मीणा
|जयसिंह मीणा
|—
|11
|नेराज गुर्जर
|धर्मा कुमारी
|लक्ष्मी बाई (RLP)
|12
|जयश्री
|दुर्गा देवी
|—
|13
|जैना देवी
|लाली
|—
|14
|प्रेम
|प्रिया
|—
|15
|फोरन्ता देवी
|बाली देवी
|महिपाल गुर्जर (AAP), देविका चौधरी (RLP), मैना कहार (निर्दलीय)
|वार्ड सं.
|भाजपा प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|रालोपा (RLP) प्रत्याशी
|वार्ड 1
|महावीर
|पप्पू नायक
|अश्विनी कुमार मधवानी
|वार्ड 2
|रामनिवास
|मुकेश भील
|-
|वार्ड 3
|दुदाराम
|शक्ति प्रताप सिंह
|-
|वार्ड 4
|रुक्मणी
|सोनिया शर्मा
|-
|वार्ड 5
|कैलाश
|छोटूलाल रेगर
|लाडू
|वार्ड 6
|सरोज देवी
|सज्जन कंवर
|-
|वार्ड 7
|सावित्री धाकड़
|पार्वती देवी
|मैना देवी
|वार्ड 8
|नर्मदा देवी
|किस्मत
|किस्मत देवी
|वार्ड 9
|रणजीत
|अजय सिंह
|महावीर प्रसाद डांगा
|वार्ड 10
|रिंकू
|चाँद देवी शर्मा
|मोनिका नांदवाल
|वार्ड 11
|प्रभुलाल
|रामप्रसाद कीर
|कृष्ण गोपाल गुर्जर
|वार्ड 12
|गिरधर सिंह
|सीताराम धाकड़
|गोपाल जाट
|वार्ड 13
|जेतु
|न्याली देवी
|रमता देवी
|वार्ड 14
|लक्ष्मण
|किशन लाल
|तेजमल माकड़
|वार्ड 15
|मीरा
|चंद्रकांता बैरवा
|-
|वार्ड संख्या
|भाजपा
|कांग्रेस
|1
|महावीर मेघवंशी
|सुनीता देतवाल
|2
|गुलाबी
|माया देवी
|3
|गोगाराम कानपुरा
|लक्ष्मीनारायण रील
|4
|सजना देवी
|मंजू गुर्जर
|5
|रामप्रसाद तिलाना
|राम रतन चांदसेन
|6
|गीता देवी तिहारी
|समुड़ी कदमपुरा
|7
|रेखा देवी रामसर
|नाजिया रामसर
|8
|अंगत सनोद
|किशन लाल सनोद
|9
|जीवन राम सूरजपुरा
|दशरथ मोराड़ाड़ी
|10
|नर्मदा लोहरवाड़ा
|ममता माली लोहरवाड़ा
|11
|अनीश कुमार सैनी
|शंकर लाल गुर्जर
|12
|प्रेमचंद मेघवंशी
|संतोष देवी
|13
|मुन्नी देवी
|मीरा हनुवंतिया
|14
|मेवी देवी
|नानी देवी
|15
|भीम सिंह
|जीवराज
|16
|श्याम सुंदर रेल्या
|नौरत
|17
|सुलेमान भीमपुरा
|रसूल भीमपुरा
|18
|प्रियंका लक्ष्कर
|मैना कुमारी सैनी
|19
|संगीता देवी
|शांति देवी
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