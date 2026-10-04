अलवर का AQI बेहतर, फिर भी झेलनी पड़ सकती हैं GRAP की सख्त पाबंदियां

ग्रेप की पाबंदियां प्रदूषण की स्थिति के अनुसार अलग-अलग चरणों में लागू की जाती हैं। प्रदूषण बढ़ने पर निर्माण और धूल वाले कामों पर रोक या सख्ती की जा सकती है। इसके अलावा डीजल जनरेटर के इस्तेमाल, औद्योगिक गतिविधियों और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसे में अलवर में हवा सामान्य हो, लेकिन एनसीआर के नियमों का असर स्थानीय गतिविधियों पर पड़ सकता है।