अलवर के चर्चित फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र केस में आया नया मोड़, जिला प्रमुख का ऑडियो वायरल

सामने आए ऑडियो में एक महिला जिला प्रमुख से अनुभव प्रमाण पत्र के डिस्पैच नंबर के बारे में बातचीत करती सुनाई दे रही है। बातचीत के दौरान जिला प्रमुख महिला से पूछते हैं कि डिस्पैच नंबर वर्ष 2013 का चाहिए या 2017 का। इसके बाद महिला 20 जुलाई 2017 का डिस्पैच नंबर मांगती है। इसके बाद जिला प्रमुख अपने एक सहायक लिपिक से फोन पर 20 जुलाई 2017 के डिस्पैच रजिस्टर के बारे में पूछते हैं। बातचीत में वह 20 जुलाई 2017 के डिस्पैच नंबर को वाट्सेप पर भेजने के लिए कहते हैं और अनुभव प्रमाण पत्र को अपने गांव की लड़की का बताते हैं।