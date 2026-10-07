Alwar: अलवर में चल रही लाइब्रेरी के बेसमेंट में लगी आग, बच्चे सुरक्षित बाहर निकाले

आग लगने के समय लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। आग की जानकारी मिलते ही उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के दौरान आसपास के इलाके में भी लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि समय रहते बच्चों को बाहर निकालने से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकलकर्मियों ने मौके की स्थिति को संभाला। आग से बेसमेंट में रखे सामान को नुकसान पहुंचने की आशंका है। हालांकि नुकसान का वास्तविक आकलन अभी सामने नहीं आया है।