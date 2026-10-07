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Alwar: अलवर में चल रही लाइब्रेरी के बेसमेंट में लगी आग, बच्चे सुरक्षित बाहर निकाले

अलवर शहर के मनु मार्ग स्थित लक्ष्य लाइब्रेरी (Lakshya Library) के बेसमेंट में बुधवार को अचानक आग (Fire) लगने से हड़कंप मच गया। घटना के समय लाइब्रेरी में बच्चे मौजूद थे। सूचना मिलते ही बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दमकल टीम मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Oct 07, 2026

alwar lakshya library basement fire

लाइब्रेरी में लगी आग (फोटो - पत्रिका)

अलवर शहर के मनु मार्ग स्थित लक्ष्य लाइब्रेरी (Lakshya Library) के बेसमेंट में बुधवार को अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही लाइब्रेरी में मौजूद बच्चों और अन्य लोगों में अफरा-तफरी मच गई। समय रहते बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाया।

आग बेसमेंट में लगी थी और कुछ ही देर में वहां धुआं फैल गया। धुआं देखकर लाइब्रेरी में मौजूद लोगों को आग लगने की जानकारी हुई। इसके बाद बच्चों को तत्काल बाहर निकाला गया। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद दमकल विभाग (Fire Brigade) को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया।

दमकलकर्मियों ने बेसमेंट में पहुंचकर आग को नियंत्रित करने की कोशिश की। आग बुझाने के दौरान धुएं के कारण भी परेशानी सामने आई। काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। दमकल टीम ने आग बुझाने के बाद आसपास के हिस्से का भी निरीक्षण किया, ताकि दोबारा आग लगने की कोई स्थिति नहीं रहे।

बच्चों को समय रहते निकाला बाहर

आग लगने के समय लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। आग की जानकारी मिलते ही उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के दौरान आसपास के इलाके में भी लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि समय रहते बच्चों को बाहर निकालने से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकलकर्मियों ने मौके की स्थिति को संभाला। आग से बेसमेंट में रखे सामान को नुकसान पहुंचने की आशंका है। हालांकि नुकसान का वास्तविक आकलन अभी सामने नहीं आया है।

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट (Short Circuit) माना जा रहा है। हालांकि आग लगने की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। आग बुझाने के बाद मौके का निरीक्षण भी किया गया।

निरीक्षण के दौरान लाइब्रेरी में फायर सेफ्टी (Fire Safety) के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिलने की बात सामने आई। ऐसे में लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। खासकर बेसमेंट में बड़ी संख्या में बच्चों के मौजूद रहने के कारण आग जैसी आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी और आग बुझाने के इंतजाम जरूरी हैं।

फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। समय रहते बच्चों को बाहर निकालने और दमकल टीम के मौके पर पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया। आग पूरी तरह बुझने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। घटना ने लाइब्रेरी और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर फायर सेफ्टी इंतजामों की जरूरत को एक बार फिर सामने ला दिया है।

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Updated on:

07 Oct 2026 04:05 pm

Published on:

07 Oct 2026 04:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: अलवर में चल रही लाइब्रेरी के बेसमेंट में लगी आग, बच्चे सुरक्षित बाहर निकाले

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