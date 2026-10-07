Alwar: अलवर नगर निगम में सेवा सेतु शिविर आज से शुरू, मौके पर होगा समस्याओं का समाधान

सेवा सेतु अभियान (Seva Setu Campaign) के तहत अलवर नगर निगम कार्यालय परिसर में आज से शुरू हुए शिविर 16 अक्टूबर तक चलेंगे। शिविर में शहर के लोगों को नगर निगम से जुड़ी विभिन्न सेवाओं का लाभ एक ही जगह पर देने की व्यवस्था की गई है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलने वाले इन शिविरों में आमजन अपनी समस्याएं और आवेदन लेकर पहुंच सकते हैं। संबंधित प्रकरणों का निस्तारण मौके पर करने का प्रयास किया जा रहा है।