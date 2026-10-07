Alwar: अलवर नगर निगम में सेवा सेतु शिविर आज से शुरू, मौके पर होगा समस्याओं का समाधान

सेवा सेतु शिविर आज से शुरू (फोटो - पत्रिका)
सेवा सेतु अभियान (Seva Setu Campaign) के तहत अलवर नगर निगम कार्यालय परिसर में आज से शुरू हुए शिविर 16 अक्टूबर तक चलेंगे। शिविर में शहर के लोगों को नगर निगम से जुड़ी विभिन्न सेवाओं का लाभ एक ही जगह पर देने की व्यवस्था की गई है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलने वाले इन शिविरों में आमजन अपनी समस्याएं और आवेदन लेकर पहुंच सकते हैं। संबंधित प्रकरणों का निस्तारण मौके पर करने का प्रयास किया जा रहा है।
अभियान का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्र के लोगों को जरूरी सेवाएं उपलब्ध करवाना और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करना है। शिविर के दौरान शहर की साफ-सफाई, सीसी और डामर सड़कों की मरम्मत व पेचवर्क, स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने तथा अंधेरी और सुनसान सड़कों पर नई स्ट्रीट लाइट लगाने से जुड़े काम भी किए जा रहे हैं। चौराहों, डिवाइडरों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के रखरखाव व सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान दिया जाएगा।
शिविरों में यूडी टैक्स (UD Tax) जमा कराने के साथ लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी करने की प्रक्रिया भी की जाएगी। नालियों, फेरोकवर और मैनहोल की मरम्मत, सीवर लाइन लीकेज ठीक करने जैसे काम भी अभियान में शामिल हैं। इसके अलावा जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन, फायर एनओसी (Fire NOC), ट्रेड लाइसेंस (Trade License), साइनेज लाइसेंस और सीवर कनेक्शन से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।
ओएफसी, मोबाइल टावर एनओसी, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र तथा अनुमोदित योजनाओं के पट्टे से जुड़े मामलों में भी आवेदन लिए जाएंगे। 69-ए, 54-ई, 54-बी और 60-सी के तहत पट्टे, उप विभाजन-पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन, नामांतरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र और भवन निर्माण स्वीकृति से जुड़े प्रकरण भी शिविर में लिए जाएंगे।
अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप जनहित योजनाओं के लिए आवेदन लेकर पात्र लोगों को लाभ दिलाने की प्रक्रिया भी होगी। विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य सार्वजनिक भवनों की मरम्मत व सौंदर्यीकरण के काम भी किए जाएंगे।
वहीं, वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension), विधवा पेंशन (Widow Pension) और दिव्यांग पेंशन (Disability Pension) के लिए आवेदन भी लिए जाएंगे। पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi) के तहत नए आवेदन लेने के साथ लंबित आवेदनों में ऋण वितरण की प्रक्रिया भी की जाएगी। इस तरह 16 अक्टूबर तक चलने वाले शिविरों में नगर निगम और जनहित से जुड़े कई कामों को एक ही स्थान पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
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