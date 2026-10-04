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अलवर में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत, सतीश पूनिया बोले- नशे को खत्म करेंगे

अलवर के महल चौक से रविवार सुबह प्रदेशव्यापी नशा मुक्ति अभियान (Drug De-Addiction Campaign) की शुरुआत हुई। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और पंजाब प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने देश में बढ़ते नशे को बड़ी सामाजिक बुराई बताते हुए इसे खत्म करने का संकल्प दोहराया।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Oct 04, 2026

alwar nasha mukti abhiyan

अलवर में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत (फोटो - पत्रिका)

अलवर के महल चौक (Mahal Chowk) से रविवार सुबह प्रदेशव्यापी नशा मुक्ति अभियान (Nasha Mukti Abhiyan) की शुरुआत की गई। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और पंजाब प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने देश में बढ़ते नशे को लेकर चिंता जताई और लोगों से नशे के खिलाफ एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया।

डॉ. सतीश पूनिया ने कहा कि आज नशा (Drug Addiction) देश की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक है। उन्होंने कहा कि नशे का असर केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे परिवार और समाज भी प्रभावित होते हैं। युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकना आज बड़ी चुनौती है और इसके लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर प्रयास करना जरूरी है।

पंजाब पर बोले 

उन्होंने पंजाब (Punjab) का उदाहरण देते हुए कहा कि एक समय पंजाब अपनी रौनक और खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन नशे ने वहां की जवानी को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जागरूकता के साथ-साथ लगातार अभियान चलाने की जरूरत है।

PM के मन की बात का किया जिक्र 

अलवर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) भी नशे के मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम मन की बात (Mann Ki Baat) के दो एपिसोड में नशे की समस्या और इससे बचाव को लेकर विस्तार से चर्चा की है। इससे साफ है कि नशा मुक्ति का विषय देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है।

डॉ. पूनिया ने कहा कि देश को नशा मुक्त बनाने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और अपने साथियों को भी इससे बचाने की अपील की। साथ ही परिवारों से बच्चों और युवाओं पर ध्यान देने तथा उन्हें सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने का संदेश दिया।

नशा मुक्त का संकल्प 

नशा मुक्ति अभियान (Drug-Free Campaign) के तहत लोगों तक नशे के नुकसान की जानकारी पहुंचाने और समाज में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना और लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करना है।

अलवर से अभियान की शुरुआत करते हुए डॉ. सतीश पूनिया ने देश को नशा मुक्त (Drug-Free India) बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से नशे की समस्या पर प्रभावी तरीके से काम किया जा सकता है और नशे को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा।

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Updated on:

04 Oct 2026 02:02 pm

Published on:

04 Oct 2026 02:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत, सतीश पूनिया बोले- नशे को खत्म करेंगे

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