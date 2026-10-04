अलवर में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत, सतीश पूनिया बोले- नशे को खत्म करेंगे

अलवर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) भी नशे के मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम मन की बात (Mann Ki Baat) के दो एपिसोड में नशे की समस्या और इससे बचाव को लेकर विस्तार से चर्चा की है। इससे साफ है कि नशा मुक्ति का विषय देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है।