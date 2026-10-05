अलवर में बिना PUC अब नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, परिवहन विभाग की सख्ती

अलवर में नो पीयूसीसी, नो फ्यूल (No PUCC No Fuel) व्यवस्था को लेकर परिवहन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। एनसीआर क्षेत्र में स्थित फ्यूल स्टेशनों पर वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (Valid PUCC) नहीं होने पर अब वाहन चालकों को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी नहीं दी जाएगी। इसी को लेकर विभाग की टीमों ने जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचकर वाहन चालकों को नियमों की जानकारी दी।





परिवहन निरीक्षक प्रदीप चौधरी ने अलवर शहर में विभिन्न फ्यूल स्टेशन (Fuel Station) पर वाहन चालकों को वैध पीयूसीसी रखने के संबंध में जागरूक किया। वहीं परिवहन निरीक्षक अमरसिंह मीना ने कोठी नारायणपुर और राजगढ़ क्षेत्र में वाहन चालकों को प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र (Pollution Certificate) की अनिवार्यता के बारे में बताया। विभाग की ओर से लोगों से समय पर वाहनों की प्रदूषण जांच कराने की अपील की गई।