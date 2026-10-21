अलवर पंचायत चुनाव: मतदान दल रवाना, कल 6 समितियों में होगी वोटिंग

मतदान दलों की रवानगी के साथ ही पहले चरण के चुनाव की तैयारियां अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई हैं। अब सभी की नजरें कल होने वाले मतदान पर रहेंगी। प्रशासन ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। प्रशासन ने चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। मतदान दलों को आवश्यक निर्देश और सामग्री देकर रवाना किया जाएगा, ताकि निर्धारित समय पर वोटिंग शुरू हो सके।