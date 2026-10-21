अलवर पंचायत चुनाव: मतदान दल रवाना, कल 6 समितियों में होगी वोटिंग

अलवर पंचायत चुनाव
अलवर में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव को लेकर जिले में चुनावी हलचल तेज हो गई है। पहले चरण के मतदान के लिए बुधवार, 21 अक्टूबर को मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद मतदान सामग्री सौंपकर दलों को उनके निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। गुरुवार, 22 अक्टूबर को जिले की छह पंचायत समितियों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर्तिका शुक्ला के अनुसार, पहले चरण में कठूमर, रैणी, गोविंदगढ़, खेड़ली-सौंखर, रामगढ़ और मुबारिकपुर पंचायत समितियों में मतदान कराया जाएगा। इन छह पंचायत समितियों में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के 112 वार्डों के लिए मतदान होगा।
मतदान दलों को जिला मुख्यालय स्थित बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय परिसर में अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद उन्हें ईवीएम सहित निर्धारित मतदान सामग्री सौंपकर केंद्रों के लिए रवाना किया गया। प्रशासन की ओर से मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की तैयारी की गई है।
पहले चरण में कुल 5,57,259 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पंचायत समिति के अनुसार मतदाताओं की संख्या इस प्रकार है।रैणी: 1,46,318 मतदाता
कठूमर: 1,20,877 मतदाता
रामगढ़: 81,876 मतदाता
गोविंदगढ़: 74,642 मतदाता
खेड़ली-सौंखर: 67,936 मतदाता
मुबारिकपुर: 65,610 मतदाता
इन छह पंचायत समितियों में मतदाता अपने क्षेत्र के जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों को चुनेंगे। मतदान के दौरान प्रशासन की जिम्मेदारी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना होगी।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 22 अक्टूबर को मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इसके बाद 24 अक्टूबर को सरपंच और पंच पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। इसके लिए भी मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है।
मतदान दलों की रवानगी के साथ ही पहले चरण के चुनाव की तैयारियां अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई हैं। अब सभी की नजरें कल होने वाले मतदान पर रहेंगी। प्रशासन ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। प्रशासन ने चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। मतदान दलों को आवश्यक निर्देश और सामग्री देकर रवाना किया जाएगा, ताकि निर्धारित समय पर वोटिंग शुरू हो सके।
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