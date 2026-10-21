21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

अलवर पंचायत चुनाव: मतदान दल रवाना, कल 6 समितियों में होगी वोटिंग

अलवर में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण देकर संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। 22 अक्टूबर को छह पंचायत समितियों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान होगा। प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 21, 2026

alwar panchayat election

अलवर पंचायत चुनाव

अलवर में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव को लेकर जिले में चुनावी हलचल तेज हो गई है। पहले चरण के मतदान के लिए बुधवार, 21 अक्टूबर को मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद मतदान सामग्री सौंपकर दलों को उनके निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। गुरुवार, 22 अक्टूबर को जिले की छह पंचायत समितियों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे।

छह पंचायत समितियों में कल मतदान

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर्तिका शुक्ला के अनुसार, पहले चरण में कठूमर, रैणी, गोविंदगढ़, खेड़ली-सौंखर, रामगढ़ और मुबारिकपुर पंचायत समितियों में मतदान कराया जाएगा। इन छह पंचायत समितियों में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के 112 वार्डों के लिए मतदान होगा।

मतदान दलों को जिला मुख्यालय स्थित बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय परिसर में अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद उन्हें ईवीएम सहित निर्धारित मतदान सामग्री सौंपकर केंद्रों के लिए रवाना किया गया। प्रशासन की ओर से मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की तैयारी की गई है।

5.57 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान

पहले चरण में कुल 5,57,259 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पंचायत समिति के अनुसार मतदाताओं की संख्या इस प्रकार है।रैणी: 1,46,318 मतदाता
कठूमर: 1,20,877 मतदाता
रामगढ़: 81,876 मतदाता
गोविंदगढ़: 74,642 मतदाता
खेड़ली-सौंखर: 67,936 मतदाता
मुबारिकपुर: 65,610 मतदाता

इन छह पंचायत समितियों में मतदाता अपने क्षेत्र के जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों को चुनेंगे। मतदान के दौरान प्रशासन की जिम्मेदारी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना होगी।

सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 22 अक्टूबर को मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इसके बाद 24 अक्टूबर को सरपंच और पंच पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। इसके लिए भी मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है।

मतदान दलों की रवानगी के साथ ही पहले चरण के चुनाव की तैयारियां अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई हैं। अब सभी की नजरें कल होने वाले मतदान पर रहेंगी। प्रशासन ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। प्रशासन ने चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। मतदान दलों को आवश्यक निर्देश और सामग्री देकर रवाना किया जाएगा, ताकि निर्धारित समय पर वोटिंग शुरू हो सके।

Alwar: अलवर के डॉ. संसार राज मीणा दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों में शामिल

ये भी पढ़ें
alwar scientist sansar raj meena

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Oct 2026 12:09 pm

Published on:

21 Oct 2026 12:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर पंचायत चुनाव: मतदान दल रवाना, कल 6 समितियों में होगी वोटिंग

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar: सिलीसेढ़ झील में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, 20 वर्षीय युवक की डूबने से मौत 

SiliserhLake
अलवर

अलवर पंचायत चुनाव: 22 और 24 अक्टूबर को 6 पंचायत समितियों में वोटिंग, 5.57 लाख वोटर चुनेंगे प्रतिनिधि

Alwar Panchayat Chunav
अलवर

Ritu Barala Update : ‘सरकार से डर रहे हैं कुछ अफसर’, जूली का जनता से आग्रह- जयपुर पहुंचें और रितु बराला को न्याय दिलाएं

ritu barala case tikaram jully said some officers afraid government
अलवर

Alwar Ravan Dahan: दशहरा मैदान में जलेगा 65 फीट का रावण, रिमोट से होगा दहन

alwar ravan dahan dussehra
अलवर

Rajasthan Crime: मासूम बच्चों की हत्या और मां का शव मिलने के मामले में आया नया मोड़, पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग

Dantia Village Case
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.