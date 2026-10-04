Alwar: रोडवेज की AC Buses बनीं घाटे का सौदा, रूट बदलने के बाद भी नहीं मिल रहे यात्री

यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए शुरू की गई एसी बसें अब रोडवेज के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही हैं। यात्री नहीं मिलने के कारण बसों के रूट बार-बार बदले जा रहे हैं, लेकिन अपेक्षित यात्रीभार नहीं मिल रहा। मत्स्य नगर डिपो की चार एसी बसों को पहले पाली और जयपुर रूट पर संचालित किया गया, लेकिन पर्याप्त इनकम नहीं होने के कारण इन्हें इस रूट से हटा लिया गया। अब इन बसों को दिल्ली रूट पर चलाया जा रहा है, लेकिन यहां भी करीब 50 प्रतिशत सीटें खाली रह रही हैं।