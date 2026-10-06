बहरोड़ में कंटेनर में भीषण आग, LPG सिलेंडर धमाके से फटा

जानकारी के अनुसार कंटेनर ग्लोबल स्प्रीट फैक्ट्री में चावल की भूसी (Rice Husk) लेकर आया था। फैक्ट्री परिसर में भूसी खाली करने के बाद चालक ने कंटेनर को कंपनी के सामने खड़ा कर दिया था। कुछ समय बाद कंटेनर के केबिन में अचानक आग लग गई। शुरुआत में आग सीमित थी, लेकिन कुछ ही देर में उसने विकराल रूप ले लिया और पूरे केबिन को अपनी चपेट में ले लिया।