किशनगढ़बास में 19 फीट का बथुआ, छह साल की मेहनत से तैयार अनोखा पौधा

सर्दियों में घरों में हरी सब्जी के तौर पर इस्तेमाल होने वाला बथुआ (Bathua) अब अपनी असाधारण ऊंचाई के कारण चर्चा में है। राजस्थान में खैरथल-तिजारा जिले के तीतरका स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में बथुए का पौधा करीब 19 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया है। आमतौर पर बथुए को जमीन के पास उगने वाली हरी सब्जी के रूप में देखा जाता है, ऐसे में इतने ऊंचे पौधे को देखकर लोग भी हैरान हैं।