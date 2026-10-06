रेलवे का बड़ा बदलाव: अब 1, 3, 5 या 7 से शुरू होगा ट्रेन टिकट का PNR

नई व्यवस्था में पुराने टिकट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नियम यात्रियों को ध्यान रखना होगा। यदि टिकट पुराने सिस्टम में बुक किया गया है और माइग्रेशन के बाद उसमें यात्रा की तारीख बदलनी है, तो पुराने टिकट को रद्द कराकर नए सिरे से रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। इसलिए ऐसे यात्रियों को टिकट में बदलाव कराने से पहले नई व्यवस्था के नियमों की जानकारी लेना जरूरी होगा। भारतीय रेलवे (Indian Railways) अपने पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) को नेक्स्ट जेनरेशन सिस्टम में अपग्रेड कर रहा है। इसी के तहत ट्रेन टिकट के 10 अंकों वाले पीएनआर (PNR Number) की पुरानी सीरीज को बदला जा रहा है। दिसंबर 2026 के तीसरे सप्ताह तक देशभर की सभी ट्रेनों में नई पीएनआर व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। नई व्यवस्था में पीएनआर नंबर की शुरुआत 1, 3, 5 या 7 से होगी।