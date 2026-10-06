Alwar: अलवर में सफाई कर्मचारी भर्ती अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर प्रदर्शन 

प्रदर्शन करते सफाई कर्मी (फोटो - पत्रिका)
अलवर में सफाई कर्मचारी भर्ती (Safai Karmchari Recruitment) के लिए अनुभव प्रमाण पत्र (Experience Certificate) जारी करने का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। नगर निगम प्रशासन को दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम की अवधि खत्म होने के बाद भी कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। इससे नाराज बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी मंगलवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचे और धरना-प्रदर्शन (Protest) शुरू कर दिया। प्रदर्शन में महिला और पुरुष कर्मचारी दोनों शामिल रहे।
कर्मचारियों का कहना है कि भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बेहद नजदीक है। ऐसे में समय पर अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिलने से करीब 900 कर्मचारियों (Sanitation Workers) के सामने भर्ती प्रक्रिया से बाहर होने का खतरा खड़ा हो गया है। राजस्थान की सफाई कर्मचारी भर्ती में निर्धारित प्रारूप में सफाई कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र जरूरी है।
सफाईकर्मियों के अनुसार पहले नगर निगम की ओर से 28 सितंबर तक अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया था। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि समय पर दस्तावेज मिल जाएंगे और वे भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे, लेकिन तय समय निकलने के बाद भी प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए। अब कर्मचारी लगातार निगम प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
सफाईकर्मियों ने धरने के दौरान नाराजगी जताते हुए कहा कि सफाई कर्मचारी शहर को साफ रखने के लिए रोजाना सुबह करीब 4 बजे घरों से निकलते हैं। इसके बावजूद आज उन्हें अपने ही हक के जरूरी दस्तावेज के लिए नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि वे लंबे समय से प्रमाण पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं।
कर्मचारियों ने प्रशासन को अब बुधवार तक का समय दिया है। उनका कहना है कि यदि इस अवधि में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो गुरुवार से शहर में सफाई कार्य का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल (Indefinite Strike) शुरू करने की चेतावनी दी गई है।
इससे अलवर शहर की सफाई व्यवस्था पर भी असर पड़ने की आशंका है। वहीं भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख अब 13 अक्टूबर 2026 बताई गई है, इसलिए कर्मचारियों के पास दस्तावेज पूरे करने के लिए सीमित समय बचा है। कर्मचारियों का कहना है कि वे किसी टकराव के बजाय समय पर प्रमाण पत्र जारी कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका चाहते हैं। अब सभी की नजर बुधवार को नगर निगम प्रशासन की ओर से होने वाली कार्रवाई पर है।
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