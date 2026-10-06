Alwar: अलवर में सफाई कर्मचारी भर्ती अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर प्रदर्शन 

इससे अलवर शहर की सफाई व्यवस्था पर भी असर पड़ने की आशंका है। वहीं भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख अब 13 अक्टूबर 2026 बताई गई है, इसलिए कर्मचारियों के पास दस्तावेज पूरे करने के लिए सीमित समय बचा है। कर्मचारियों का कहना है कि वे किसी टकराव के बजाय समय पर प्रमाण पत्र जारी कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका चाहते हैं। अब सभी की नजर बुधवार को नगर निगम प्रशासन की ओर से होने वाली कार्रवाई पर है।