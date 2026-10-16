Surguja Road Accident: मातम में बदलीं करमा की खुशियां, कार्यक्रम देखने जा रहे 2 सगे भाइयों की सड़क हादसे में मौत

मिली जानकारी के अनुसार, दोनों भाई घाटबर्रा से डांडगांव में आयोजित दसई करमा कार्यक्रम देखने जा रहे थे। इसी दौरान रात करीब 8 से 9 बजे के बीच उदयपुर थाना क्षेत्र के साल्ही मोड़ के पास उनकी बाइक को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलने पर आपातकालीन सेवा 112 की मदद से दोनों के शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), उदयपुर लाए गए।