Surguja Road Accident: मातम में बदलीं करमा की खुशियां, कार्यक्रम देखने जा रहे 2 सगे भाइयों की सड़क हादसे में मौत

रोड एक्सीडेंट सांकेतिक तस्वीर (File Photo)
Road Accident: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। उदयपुर थाना क्षेत्र के साल्ही मोड़ के पास गुरुवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई डांडगांव में आयोजित दसई करमा देखने के लिए घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में हुए हादसे के कारण उनकी यात्रा जिंदगी का आखिरी सफर बन गई। घटना के बाद परिवार में शोक की लहर है और गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में मातम पसरा हुआ है।
मिली जानकारी के अनुसार, दोनों भाई घाटबर्रा से डांडगांव में आयोजित दसई करमा कार्यक्रम देखने जा रहे थे। इसी दौरान रात करीब 8 से 9 बजे के बीच उदयपुर थाना क्षेत्र के साल्ही मोड़ के पास उनकी बाइक को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलने पर आपातकालीन सेवा 112 की मदद से दोनों के शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), उदयपुर लाए गए।
हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना में शामिल अज्ञात वाहन का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल हादसे के कारणों और वाहन की पहचान को लेकर जांच जारी है। पुलिस की जांच के बाद ही दुर्घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी।
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह 10 बजे के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर में दोनों भाइयों का पोस्टमार्टम कराया जाना निर्धारित था। इसके बाद शव परिजनों को सौंपे जाने थे। दोनों भाइयों की एक साथ मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस कार्यक्रम को देखने के लिए वे घर से निकले थे, वहां पहुंचने से पहले ही उनकी जिंदगी खत्म हो गई। इस घटना से घाटबर्रा सहित आसपास के गांवों में शोक का माहौल है।
रात के समय हुए इस हादसे ने एक बार फिर सड़क पर सुरक्षित आवागमन और अज्ञात वाहन की टक्कर से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस की जांच के बाद हादसे से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है।
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