Ambikapur News: महिला असिस्टेंट इंजीनियर ने मकान का सौदा कर विद्युत ठेकेदार को दिया 16 लाख का झटका, अब रायपुर में है ईई

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के दरिमा में बिजली विभाग में पदस्थ महिला अधिकारी ने विभाग में काम करने वाले एक ठेकेदार को 16 लाख की चपत (Big Fraud) लगा दी। आरोप के अनुसार महिला इंजीनियर ने पहले तो 15 लाख रुपए की मांग ठेकेदार से की थी। रुपए देने में असमर्थता जताने पर उसने अंबिकापुर शहर में स्थित अपना मकान उसे दिखाकर सौदा किया और ठेकेदार से 16 लाख रुपए ले लिए। जब रजिस्ट्री कराने की बारी आई तो वह टालमटोल करने लगी। इस दौरान उसका ट्रांसफर और प्रमोशन रायपुर में हो गया। कई बार ठेकेदार ने रजिस्ट्री कराने कहा, लेकिन उचित जवाब नहीं मिला, रुपए भी वापस नहीं हुए। इसी बीच ठेकेदार को पता चला कि जिस मकान का वह रजिस्ट्री कराना चाहता है, महिला अधिकारी पहले ही उसे किसी और को बेच चुकी है। काफी प्रयास के बाद भी जब ठेकेदार को रुपए नहीं मिले तो उसने कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है।