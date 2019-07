जकार्ता। भूकंप के झटकों से इंडोनेशिया सोमवार को थरथरा गया। पूर्वी तिमोर में 7.3 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र बांदा सागर की 214 किलोमीटर की गहराई में था। वर्तमान में सुनामी की कोई चेतावनी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के भी कई शहरों को खाली करा लिया गया है। यहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल पड़े और सुरक्षित स्थान की तरफ भागने लगे। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है।

