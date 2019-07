आतंकी मौलाना मसूद अजहर के मारे जाने का दावा, सैन्य अस्पताल में बड़ा बम धमाका

लाहौर। पाकिस्तान के कुख्यात आतंकी मौलाना मसूद अजहर के मारे जाने या गंभीर रूप से घायल होने की आशंका जाहिर की गई है। रविवार को पाक के सैन्य अस्पताल में एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। क्वेटा के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने बताया कि सेना ने मीडिया को इस घटना को कवर न करने की कड़ी हिदायत दी है। कार्यकर्ता अहसान उल्लाह मियाखेल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दावा किया है कि यूएन ब्लैकलिस्टेड आंतकवादी और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के प्रमुख मसूद अज़हर इसी अस्पताल में धमाके के वक्त मौजूद था।

सेना ने मीडिया को सख्त संदेश दिया

मियाखेल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि मिलिट्री हॉस्पिटल में हुए विस्फोट के बाद करीब दस घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर का अस्पताल में पहले से ही इलाज चल रहा है। सेना ने मीडिया को सख्त संदेश देते हुए, इस घटना को कवर नहीं करने को कहा है।

Has Masood Azhar been killed in the Rawalpindi explosion? @saikirankannan

Huge #blast at Military Hospital in #Rawalpindi, #Pakistan. 10 injured shifted to emergency.

Jaish-E-Mohammad Chief Maulana Masood Azahar is admitted here.Completely Media blackout by Army. Media asked Strictly not to cover this story@a_siab @nidkirm @GulBukhari @mazdaki pic.twitter.com/sTIYrJ7sAn