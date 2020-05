Karachi Plane Crash: हादसे में जिंदा बचे जफर मसूद का भारत से है गहरा नाता, UP के अमरोहा से जुड़ी है जड़ें

कराची। कहते हैं न जाके राखो साइयां मार सके न कोई.. यह वाक्य पाकिस्तान में शुक्रवार को हुए भीषण विमान हादसे ( Pakistan Plane Crash ) में बचे दो यात्रियों पर सटीक बैठता है। जहां एक और इस भीषण विमान दुर्घटना में अभी तक 90 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है और राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है, वहीं इनमें से दो यात्री जिंदा बच गए।

इस विमान हादसे में बैंक ऑफ पंजाब के सीईओ जफर मसूद ( Bank of Punjab top executive Zafar Masud ) और पाकिस्तान के न्यूज चैनल '24 न्यूज' के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी ने मौत को मात दे दी। बता दें कि इस विमान में 90 यात्री और चालक दल के 8 सदस्य सवार थे।

Karachi Plane crash: रिहायशी इलाके में गिरा विमान, कई मकान ध्वस्त, मारे गए लोगों की संख्या 90 हुई

इस भीषण विमान दुर्घटना में मौत को मात दे चुके जफर मसूद को लेकर एक रोचक जानकारी सामने आई है। जफर मसूद का भारत से गहरा कनेक्शन है। मसूद का संबंध भारत के उत्तर प्रदेश से है। इस हादसे में मसूद को काफी गंभीर चोटें आई है। उनके कूल्हे और कॉलर की हड्डी पर चोट लगी है। फिलहाल इलाज के लिए मसूद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Bank of Punjab President Zafar Masud being rescued by local heroes after the PIA aircraft crash in Karachi pic.twitter.com/SJuWFBGF5y