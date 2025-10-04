HERO की बादशाहत कायम: इस बाइक ने फिर बनाया रिकॉर्ड, जानिए टू-व्हीलर मार्केट में कौन-सी 5 कंपनियों का दबदबा

Two Wheeler Sales September 2025: भारत दुनिया का सबसे बड़ा टू-व्हीलर बाजार है और सितंबर 2025 में इस सेक्टर ने फिर से शानदार प्रदर्शन किया है। GST 2.0 रिफॉर्म और त्योहारी सीजन की शुरुआत से घरेलू बिक्री में 10-15% की बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों का योगदान भी बढ़ा है। इस महीने टॉप ब्रांड्स ने अपने दमदार प्रदर्शन से मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत की है। आइए जानते हैं सितंबर 2025 के आधार पर टॉप 5 टू-व्हीलर ब्रांड्स और उनके प्रमुख मॉडल्स की डिटेल्स।