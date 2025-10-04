HERO की बादशाहत कायम: इस बाइक ने फिर बनाया रिकॉर्ड, जानिए टू-व्हीलर मार्केट में कौन-सी 5 कंपनियों का दबदबा

Two Wheeler Sales September 2025 (Image: Royal Enfield)
Two Wheeler Sales September 2025: भारत दुनिया का सबसे बड़ा टू-व्हीलर बाजार है और सितंबर 2025 में इस सेक्टर ने फिर से शानदार प्रदर्शन किया है। GST 2.0 रिफॉर्म और त्योहारी सीजन की शुरुआत से घरेलू बिक्री में 10-15% की बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों का योगदान भी बढ़ा है। इस महीने टॉप ब्रांड्स ने अपने दमदार प्रदर्शन से मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत की है। आइए जानते हैं सितंबर 2025 के आधार पर टॉप 5 टू-व्हीलर ब्रांड्स और उनके प्रमुख मॉडल्स की डिटेल्स।
भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में 24 सालों से लगातार नंबर 1 पर काबिज हीरो मोटोकॉर्प ने सितंबर 2025 में भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। कंपनी ने घरेलू बाजार में 6,47,582 यूनिट्स की बिक्री की है जो पिछले साल के 6,16,706 यूनिट्स से 5% ज्यादा है। कुल डिस्पैच 6,87,220 यूनिट्स रहा है, जिसमें एक्सपोर्ट का योगदान भी उल्लेखनीय है।
हीरो के टॉप मॉडल्स में हीरो स्प्लेंडर प्लस प्रमुख है जिसकी बिक्री 2.5 लाख यूनिट्स से अधिक रही है। 97.2cc इंजन वाली यह बाइक 60-70 kmpl माइलेज देती है और इसकी कीमत 73,764 रुपये से शुरू होती है। मजबूत फ्रेम और कम मेंटेनेंस इसे ग्रामीण इलाकों और डेली कम्यूटर्स के लिए फेवरेट बनाते हैं।
दूसरे स्थान पर होंडा ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की घरेलू बिक्री 5,05,693 यूनिट्स रही है जो अगस्त 2025 के 4,81,021 यूनिट्स से 5.1% अधिक है। कुल बिक्री 5,68,164 यूनिट्स रही है जिसमें एक्सपोर्ट के 62,471 यूनिट्स शामिल हैं।
होंडा का मुख्य फोकस स्कूटर सेगमेंट पर है जो कुल बिक्री का लगभग 60% हिस्सा है। FY26 के पहले छह महीनों में कंपनी ने 29,91,024 यूनिट्स बेची हैं जो इसके मार्केट में मजबूत पकड़ को दिखाता है।
तीसरे स्थान पर TVS ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की घरेलू बिक्री 4,13,279 यूनिट्स रही है जो पिछले साल के 3,69,138 यूनिट्स से 12% ज्यादा है। FY26 की दूसरी तिमाही में TVS ने 15.07 लाख यूनिट्स बेची हैं जो अब तक का सबसे अच्छा क्वार्टर है।
कंपनी का बैलेंस्ड पोर्टफोलियो - बाइक्स, स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसे मार्केट में मजबूत बनाए रखता है। एक्सपोर्ट्स भी 30% बढ़कर 4 लाख यूनिट्स हो गए हैं।
Bajaj Auto ने घरेलू बाजार में 2,73,188 यूनिट्स की बिक्री की है जो पिछले साल से 5% ज्यादा है। कुल बिक्री 5,10,504 यूनिट्स रही जिसमें एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा 1,57,665 यूनिट्स (12% ग्रोथ) था।
बजाज का मुख्य फोकस ग्लोबल मार्केट्स पर है, खासकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में इसका प्रभाव है। इसके दमदार मॉडल्स और निर्यात रणनीति ने इसे चौथे स्थान पर बनाए रखा है।
Royal Enfield ने सितंबर 2025 में इतिहास रच दिया है। कंपनी की घरेलू बिक्री 1,13,573 यूनिट्स रही है जो पिछले साल के 79,325 यूनिट्स से 43% अधिक है। कुल बिक्री 1,24,328 यूनिट्स रही है जो अब तक का सबसे ज्यादा मंथली आंकड़ा है।
GST कट और त्योहारी मांग ने भी Royal Enfield की बिक्री को बूस्ट दिया है। इसके प्रमुख मॉडल्स की मजबूत पकड़ और लंबे राइडिंग अनुभव ने इसे टू-व्हीलर मार्केट में पांचवें नंबर पर बनाए रखा है।
कुल-मिलाकर, सितंबर 2025 में भारतीय टू-व्हीलर मार्केट ने फिर से जोरदार प्रदर्शन किया है। Hero MotoCorp ने अपनी बादशाहत कायम रखी है, जबकि Honda, TVS, Bajaj और Royal Enfield ने भी मजबूत पकड़ बनाई है। खासकर Royal Enfield की बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि ने दिखाया है कि प्रीमियम और ऑफ-रोड बाइक्स का क्रेज अभी भी आगे है। इस महीने बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का योगदान भी धीरे-धीरे बढ़ता दिखा है जो भविष्य के लिए बेहतर संकेत है।
