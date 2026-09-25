25 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बलिया

सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी का निधन, 74 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का लखनऊ के PGI में निधन हो गया। वह आठ बार विधायक रहे और मुलायम-अखिलेश सरकार में मंत्री भी रहे।
2 min read
Google source verification

बलिया

image

Aman Pandey

Sep 25, 2026

senior samajwadi party leader ram govind chaudhary passes away

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का शुक्रवार रात लखनऊ के PGI में निधन हो गया। वह कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। PGI निदेशक डॉ. आरके धीमान ने उनके निधन की पुष्टि की है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, "समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी जी का निधन अत्यंत दुःखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुःख सहने का संबल दें। भावपूर्ण श्रद्धांजलि।"

वहीं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस नेता ललन कुमार ने भी रामगोविंद चौधरी के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि उनका जाना प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों व समर्थकों को यह दुःख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

राम गोविंद चौधरी उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे। वह आठ बार विधायक चुने गए। वर्ष 2017 से 2022 तक वह उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड में 27 मार्च 2017 से नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका नाम दर्ज है।

छात्र राजनीति से शुरू किया सफर

राम गोविंद चौधरी का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ था। बलिया के मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वह छात्रसंघ की राजनीति से जुड़े। बाद में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सक्रिय रहे और आपातकाल के दौरान जेल भी गए। चौधरी का जन्म बलिया के गोसाईपुर गांव में 7 सितंबर 1953 को हुआ था। उन्होंने स्नातक के बाद एलएलबी की पढ़ाई की और पेशे से अधिवक्ता रहे।

1977 में पहली बार विधायक बने

राम गोविंद चौधरी ने 1977 में चिलकहर विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव जीता। इसके बाद 1980, 1985, 1989 और 1991 में भी वह विधानसभा पहुंचे।बाद में उन्होंने बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से चुनावी राजनीति की। विधानसभा के रिकॉर्ड में उनके आठ कार्यकाल दर्ज हैं।

2022 में बांसडीह से चुनाव हार गए थे

2022 के विधानसभा चुनाव में राम गोविंद चौधरी ने बांसडीह सीट से एक बार फिर सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। इस बार उन्हें भाजपा-निषाद पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी केतकी सिंह से हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में बांसडीह सीट पर पहली बार भाजपा की जीत हुई और चौधरी का विधानसभा का लंबा राजनीतिक सफर थम गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2026 11:18 pm

Published on:

25 Sept 2026 11:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी का निधन, 74 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

बड़ी खबरें

View All

बलिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ज्ञानेश कुमार पर आरोपों का मुद्दा सेकेंडरी, जांच में तथ्य सही मिले तो कार्रवाई होगी: दारा सिंह चौहान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
बलिया

बलिया में 4.97 करोड़ से बनेगा वीर लोरिक सभागार, नई पीढ़ी तक पहुंचेगी शौर्यगाथा

लोकगाथाओं में वीरता और शौर्य के प्रतीक माने जाने वाले लोकनायक वीर लोरिक की प्रतिमा। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
बलिया

बलिया में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से कांस्टेबल की मौत, पार्टी करने गया था दोस्तों संग, 2020 में जॉइन किया था यूपी पुलिस

Ballia news
बलिया

कौन हैं बलिया की स्मृति सिंह? BRICS संवाद 2026 में यूपी का किया प्रतिनिधित्व, अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाई युवाओं की आवाज

BRICS Summit 2026, Smriti Singh, Women Empowerment, Bharat Mandapam, Youth Voice
बलिया

पिता की आखिरी चीखें आंखों के सामने गूंजती रहीं, बेटी रोती रही, अब इंसाफ के लिए बुलडोजर और एनकाउंटर मांग रही

Daughter demanding justice after father death (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
बलिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.