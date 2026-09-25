सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी का निधन, 74 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

राम गोविंद चौधरी का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ था। बलिया के मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वह छात्रसंघ की राजनीति से जुड़े। बाद में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सक्रिय रहे और आपातकाल के दौरान जेल भी गए। चौधरी का जन्म बलिया के गोसाईपुर गांव में 7 सितंबर 1953 को हुआ था। उन्होंने स्नातक के बाद एलएलबी की पढ़ाई की और पेशे से अधिवक्ता रहे।