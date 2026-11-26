बालोद में पागल कुत्ते की दहशत (Photo Patrika)
Dog Attack im Balod: बालोद शहर के मरारपारा इलाके में एक पागल कुत्ते के आतंक से मोहल्लेवासी लगातार चार दिनों तक दहशत में रहे। इस दौरान कुत्ते ने बच्चों और वयस्कों सहित पांच लोगों को काटकर घायल कर दिया। कुत्ते के हमलावर व्यवहार के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर परिवारों में चिंता बनी हुई थी। मोहल्लेवासियों ने मामले की जानकारी पशु चिकित्सा विभाग और नगर पालिका को दी, लेकिन आरोप है कि सूचना देने के बावजूद कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची।
मरारपारा में पिछले चार दिनों से कुत्ते का आतंक बना हुआ था। बताया जा रहा है कि कुत्ता अचानक लोगों पर हमला कर रहा था। रास्ते से गुजरने वाले बच्चों और बड़ों को निशाना बनाते हुए उसने पांच लोगों को काटकर घायल कर दिया। लगातार हो रहे हमलों से मोहल्ले में भय का माहौल बन गया था। लोग अपने बच्चों को अकेले घर से बाहर भेजने से डर रहे थे। रोजमर्रा के कामों के लिए बाहर निकलने वाले लोगों को भी कुत्ते के हमले का डर सता रहा था। मोहल्लेवासियों के लिए यह स्थिति परेशानी और चिंता का कारण बन गई थी।
कुत्ते के लगातार हमलावर होने की जानकारी मोहल्लेवासियों ने पशु चिकित्सा विभाग और नगर पालिका को दी थी। लोगों को उम्मीद थी कि संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर कुत्ते को पकड़ने की व्यवस्था करेगी, ताकि किसी और व्यक्ति को नुकसान न पहुंचे। हालांकि, मोहल्लेवासियों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद चार दिनों तक कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची। इस दौरान कुत्ते के हमले जारी रहे और पांच लोग घायल हो गए। सरकारी अमले की ओर से कार्रवाई नहीं होने के कारण मोहल्लेवासियों की चिंता बढ़ती गई।
जब प्रशासनिक स्तर पर मदद नहीं मिली तो मोहल्ले के दो युवकों ने आगे आने का फैसला किया। दोनों ने कुत्ते को पकड़ने की योजना बनाई और काफी सावधानी के साथ उसे काबू करने की कोशिश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद वे कुत्ते को पकड़ने में सफल रहे। इसके बाद नगर पालिका के कचरा वाहन की मदद से कुत्ते को आबादी वाले क्षेत्र से दूर जंगल में छुड़वाया गया। कुत्ते के मोहल्ले से हटने के बाद लोगों ने राहत महसूस की। चार दिनों से बनी दहशत खत्म होने पर मोहल्लेवासियों ने दोनों युवकों की पहल की सराहना की।
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