मरारपारा में पिछले चार दिनों से कुत्ते का आतंक बना हुआ था। बताया जा रहा है कि कुत्ता अचानक लोगों पर हमला कर रहा था। रास्ते से गुजरने वाले बच्चों और बड़ों को निशाना बनाते हुए उसने पांच लोगों को काटकर घायल कर दिया। लगातार हो रहे हमलों से मोहल्ले में भय का माहौल बन गया था। लोग अपने बच्चों को अकेले घर से बाहर भेजने से डर रहे थे। रोजमर्रा के कामों के लिए बाहर निकलने वाले लोगों को भी कुत्ते के हमले का डर सता रहा था। मोहल्लेवासियों के लिए यह स्थिति परेशानी और चिंता का कारण बन गई थी।