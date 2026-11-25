खेल विभाग के सहायक सुभाष कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जमीन का चिह्नांकन कर सर्वे रिपोर्ट भेज दी गई है। स्टेडियम बनने से जिले के खिलाडिय़ों को अभ्यास के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। शासन के बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया है। चयनित स्थल का सर्वे कर रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। आगे की कार्रवाई शासन के निर्देशानुसार की जाएगी।