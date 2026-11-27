दस्तावेज में ग्राम पंचायत भेडिय़ा नवागांव निवासी राजेश्वरी का नाम दर्ज है और 14 हजार रुपए की वसूली का उल्लेख है। इसके अलावा अन्य हितग्राहियों के नामों की सूची भी सामने आई है। पीडि़त महिला ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि परिवार में इलाज और रोजमर्रा के खर्च के लिए ही पर्याप्त पैसे नहीं हैं। ऐसे में 14 हजार रुपए लौटाना संभव नहीं है। बातचीत में बेटियों की नौकरी अथवा शादी के बाद दूसरे स्थान पर चले जाने के बावजूद वसूली की स्थिति और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर भी दबाव बनाने की बात सामने आई। विधायक ने मामले को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री के समक्ष भी मुद्दा उठाया जाएगा।