एक्सीडेंट की सांकेतिक तस्वीर (Photo Patrika)
Chhattisgarh Accident News: ओडिशा के संबलपुर के पास बुधवार देर रात 12 बजे हुए भीषण सड़क हादसे में सरपंच संघ अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत हथौद की सरपंच पुष्पलता बघेल के बेटे माणिक्य बघेल की मौत हो गई। वहीं हादसे में तीन लोग घायल हो गए। घटना की खबर से पूरे अंचल में शोक की लहर दौड़ गई है। सरपंच संघ अध्यक्ष पुष्पलता बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी गए हुए थे। दर्शन कर लौटते समय ओडिशा के संक्लप के पहले उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में पृष्फलता बघेल की आंख के ऊपर एवं सिर में चोट आई है।
खपरी सरपंच दिलीप बांडे के पैर में फ्रैक्चर एवं दुधली सरपंच पिलेश्वरी नेताम के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। इस वदसे में माणिक्य बघेल की मौत हो गई। उनका उत्तिम संस्कार मारी बंगाल स्थित बस स्टैंड मुक्तिधाम में किया गया। अंतिम संस्कार एवं शोक कार्यक्रम में एवं विधायक डॉ. बालमुकद देवांगन वीरेंद्र साहु भाजपा जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख, बिलासपुर संभाग के सहप्रभारी अभिषेक शक्ला रामशिरोमणि तिवारी आदि शामिल हए। माणिक्य बघेल के असामयिक निधन से परिवार संक्ति क्षेत्र में शोक व्याप्त है। जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने शोकाकूल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत्त आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
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