Chhattisgarh Accident News: ओडिशा के संबलपुर के पास बुधवार देर रात 12 बजे हुए भीषण सड़क हादसे में सरपंच संघ अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत हथौद की सरपंच पुष्पलता बघेल के बेटे माणिक्य बघेल की मौत हो गई। वहीं हादसे में तीन लोग घायल हो गए। घटना की खबर से पूरे अंचल में शोक की लहर दौड़ गई है। सरपंच संघ अध्यक्ष पुष्पलता बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी गए हुए थे। दर्शन कर लौटते समय ओडिशा के संक्लप के पहले उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में पृष्फलता बघेल की आंख के ऊपर एवं सिर में चोट आई है।