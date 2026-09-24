Balrampur News: अब खिलाड़ियों का तैयार होगा ऑनलाइन डेटाबेस, जानिए पूरा प्लान

जिलाधिकारी ने बलरामपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल मैदानों के रखरखाव, नियमित साफ-सफाई, खेल उपकरणों की उपलब्धता और खिलाड़ियों के लिए मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने नियमित अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी न होने देने के निर्देश दिए।

बैठक में फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षक की व्यवस्था, प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने पर भी विचार-विमर्श हुआ। इसके अलावा जिला, मंडल और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की तैयारियों, समिति की आय-व्यय, सोसायटी पंजीकरण के नवीनीकरण और क्रिकेट मैदान व बैडमिंटन हॉल के बेहतर उपयोग पर चर्चा की गई। डीएम ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से खेल सुविधाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए।