कर्नाटक में गणपति लाने निकला था 23 साल का युवक, घर पहुंची मौत की खबर; आखिर क्या हुआ?

रायचूर में गणेश प्रतिमा लाते समय हादसे में प्रेम कुमार की मौत हो गई। (फोटो सोर्स-@publictvnews)
Karnataka accident news: गणेशोत्सव शुरू होने से ठीक पहले कर्नाटक के रायचूर जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। गणेश प्रतिमा को गांव लाते समय बिजली के तार से संपर्क होने के बाद एक युवक की जान चली गई। करंट लगने के बाद बड़ी प्रतिमा का संतुलन बिगड़ गया और वह युवक के ऊपर जा गिरी। हादसा शुक्रवार तड़के करीब ढाई बजे सिरवार तालुक के अट्टानूर गांव में हुआ।
मृतक की पहचान 23 वर्षीय प्रेम कुमार के रूप में हुई है। वह सिरवार शहर के वार्ड नंबर 20 का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि प्रेम कुमार अपने दोस्तों के साथ दो दिन पहले गणेश प्रतिमा लेने हैदराबाद गया था। शुक्रवार सुबह वे प्रतिमा लेकर अट्टानूर गांव पहुंचे थे। इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया।
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, गणेश प्रतिमा काफी बड़ी थी। उसे गांव के अंदर ले जाते समय वह ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार के संपर्क में आ गई। तार से संपर्क होते ही करंट का झटका लगा और प्रतिमा का संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद प्रतिमा प्रेम कुमार के ऊपर गिर गई।
हादसा इतना गंभीर था कि प्रेम कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर सिरवार पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रायचूर के आरआईएमएस अस्पताल भेज दिया है। वहां पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद यह साफ होगा कि युवक की मौत सीधे करंट लगने से हुई या प्रतिमा गिरने से आई चोटों की वजह से।
सिरवार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हादसे के समय वहां मौजूद लोगों से भी जानकारी जुटा रही है। साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि प्रतिमा को किस तरह ले जाया जा रहा था और बिजली के तार से उसका संपर्क किन परिस्थितियों में हुआ।
गणेशोत्सव से पहले प्रतिमाओं को पंडालों तक पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। इसी दौरान बड़ी मूर्तियों को ले जाने में सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अगस्त में मुंबई के भुलेश्वर इलाके में भी गणेश प्रतिमा लाते समय हादसा हुआ था। करीब 22 फीट ऊंची प्रतिमा गिरने से दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि पांच लोग घायल हुए थे।
इस साल गणेशोत्सव 14 सितंबर से शुरू होगा और दस दिनों तक चलेगा। घरों और सार्वजनिक पंडालों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। त्योहार करीब आते ही प्रतिमाओं को लाने का काम बढ़ गया है। रायचूर की घटना ने साफ कर दिया है कि बड़ी प्रतिमाओं को ले जाते समय बिजली के तार, रास्ते की ऊंचाई और वाहन की स्थिति जैसी बातों पर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।
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