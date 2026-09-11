कर्नाटक में गणपति लाने निकला था 23 साल का युवक, घर पहुंची मौत की खबर; आखिर क्या हुआ?

Karnataka accident news: गणेशोत्सव शुरू होने से ठीक पहले कर्नाटक के रायचूर जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। गणेश प्रतिमा को गांव लाते समय बिजली के तार से संपर्क होने के बाद एक युवक की जान चली गई। करंट लगने के बाद बड़ी प्रतिमा का संतुलन बिगड़ गया और वह युवक के ऊपर जा गिरी। हादसा शुक्रवार तड़के करीब ढाई बजे सिरवार तालुक के अट्टानूर गांव में हुआ।