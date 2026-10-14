राजस्थान: पहले होटल में बिताए चार घंटे, फिर रेलवे ट्रैक पर ले जाकर गर्लफ्रेंड का किया मर्डर; आरोपी बॉयफ्रेंड गिरफ्तार

बांसवाड़ा. राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से लापता हुई 20 साल की युवती का शव मध्य प्रदेश के रतलाम में मिला। इस मामले में परिवार को एक युवक पर शक था। इसी आधार पर पुलिस ने उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलसि द्वारा जांच में जुटाई गई जानकारी के अनुसार, युवती 9 अक्टूबर को अपने प्रेमी के साथ रतलाम के एक होटल में करीब चार घंटे रुकी थी। इसके बाद आरोपी उसे प्रयागराज ले जाने की बात कहकर रेलवे स्टेशन की ओर ले गया। वहां दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोप है कि युवक ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।