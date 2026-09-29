झाड़ियों से आ रही थी रोने की आवाज, पास जाकर देखा तो दहल गया दिल; बारां के कुजाए गांव में हड़कंप

जानकारी के अनुसार, आगर सरपंच प्रतिनिधि पर्वत सिंह मेहता को नवजात बच्ची के झाड़ियों में पड़े होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। वहां झाड़ियों से लगातार बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। ग्रामीणों ने झाड़ियों के बीच जाकर देखा तो नवजात बच्ची मिली। इसके बाद मामले की जानकारी कस्बाथाना थाना अधिकारी योगेश शर्मा को दी गई।