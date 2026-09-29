29 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बारां

झाड़ियों से आ रही थी रोने की आवाज, पास जाकर देखा तो दहल गया दिल; बारां के कुजाए गांव में हड़कंप

बारां जिले के कस्बाथाना क्षेत्र के कुजाए गांव में मंगलवार सुबह झाड़ियों में नवजात बच्ची मिली। रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने बच्ची को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। बच्ची को कस्बाथाना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
2 min read
Google source verification

बारां

image

Arvind Rao

Sep 29, 2026

newborn baby baran news

बच्ची का इलाज जारी (पत्रिका फोटो)

कस्बाथाना (बारां): बारां जिले के शाहाबाद तहसील क्षेत्र के कस्बाथाना थाना क्षेत्र स्थित कुजाए गांव में मंगलवार सुबह झाड़ियों में एक नवजात बच्ची मिलने से हड़कंप मच गया। झाड़ियों से बच्ची के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्ची को वहां पड़ा देखा। इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी।

झाड़ियों में से आ रही थी रोने की आवाज

जानकारी के अनुसार, आगर सरपंच प्रतिनिधि पर्वत सिंह मेहता को नवजात बच्ची के झाड़ियों में पड़े होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। वहां झाड़ियों से लगातार बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। ग्रामीणों ने झाड़ियों के बीच जाकर देखा तो नवजात बच्ची मिली। इसके बाद मामले की जानकारी कस्बाथाना थाना अधिकारी योगेश शर्मा को दी गई।

बच्ची का इलाज जारी

ग्रामीणों की मदद से नवजात बच्ची को तत्काल कस्बाथाना अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने बच्ची की जांच कर उपचार शुरू किया। डॉक्टरों के अनुसार, बच्ची का जन्म संभवत: मंगलवार रात को ही हुआ है। फिलहाल बच्ची को कस्बाथाना अस्पताल में भर्ती रखा गया है और चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार किया जा रहा है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि नवजात बच्ची को झाड़ियों में कौन छोड़कर गया। इसके लिए आसपास के क्षेत्र में लोगों से पूछताछ की जा रही है और अन्य जानकारी जुटाई जा रही है।

बच्ची को झाड़ियों में छोड़ने वाले की तलाश जारी

पुलिस के अनुसार, बच्ची को आगे उपचार और आवश्यक प्रक्रिया के लिए बारां रेफर किया जाएगा। इसके बाद नवजात को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और बच्ची को झाड़ियों में छोड़ने वाले व्यक्ति की तलाश की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Sept 2026 08:23 am

Published on:

29 Sept 2026 08:22 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / झाड़ियों से आ रही थी रोने की आवाज, पास जाकर देखा तो दहल गया दिल; बारां के कुजाए गांव में हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बारां जिले को इस बार मिलेंगे 10 प्रधान, 280 सरपंच और 2542 वार्ड पंच, बदला चुनावी गणित

Baran panchayat elections
बारां

बारां जिला परिषद और पंचायत समिति आरक्षण लॉटरी जारी: कई दिग्गजों के सपने टूटे, जानें आपकी सीट पर कौन लड़ेगा चुनाव

baran panchayat election reservation lottery
बारां

Rajasthan : पुलिस ने कर दिया था अंतिम संस्कार, 3 दिन बाद कपड़े-चप्पल से हुई इकलौता बेटा की शिनाख्त, परिजनों का है बुरा हाल

rajasthan baran mothpur only son bhanu goyal identified clothes slippers
बारां

Rajasthan ACB : रंगे हाथ ट्रेप नहीं, पर घूस के साढ़े 5 लाख रुपए डिमांड करने पर SDM हवाई सिंह यादव पर FIR, पढ़ें पूरा मामला

rajasthan acb fir nta sdm hawai singh yadav bribery case
बारां

Baran : ट्रैप की तैयारी में थी कोटा एसीबी, अचानक आया नया मोड़, बारां टीम ने तत्कालीन संयुक्त निदेशक को रिश्वत लेते पकड़ा

baran acb team caught joint director anandilal meena accepting bribe
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.