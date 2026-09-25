बारां जिले को इस बार मिलेंगे 10 प्रधान, 280 सरपंच और 2542 वार्ड पंच, बदला चुनावी गणित

बारां। आगामी पंचायत राज चुनाव को लेकर परिसीमन के बाद जिले में ग्रामीण राजनीति का गणित पूरी तरह बदल गया है। पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ने के साथ इस बार बारां जिले में 10 प्रधान, 280 सरपंच और 2542 वार्ड पंच चुने जाएंगे। हाल ही में लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब गांवों में चुनावी हलचल भी तेज हो गई है। नए परिसीमन से कई क्षेत्रों की सीमाएं बदली हैं, वहीं नई पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के गठन से संभावित दावेदारों ने भी सक्रियता बढ़ा दी है।