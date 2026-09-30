राजस्थान के शाहबाद जंगल पर मंडराया संकट: 1.19 लाख पेड़ कटने की खबर से भड़के आदिवासी, CM आवास घेरने का एलान

चंबल संसद के अध्यक्ष बृजेश विजय और जल क्रांतिकारी रोबिन सिंह ने कहा कि परियोजना से शाहबाद और आसपास के करीब 500 गांवों की खेती, पानी और आजीविका प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने परियोजना में कुनो नदी के पानी को लिफ्ट कर रीसायकल करने की योजना का भी विरोध किया। संगठनों का दावा है कि इससे नदी के प्राकृतिक बहाव और क्षेत्र के भूजल स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जंगल पर निर्भर सहरिया आदिवासी समुदाय और स्थानीय किसानों की आजीविका भी प्रभावित हो सकती है।