बरेली क्लब में ग्लैमर, ग्रेस और कॉन्फिडेंस का शानदार कॉकटेल, मई क्वीन 2026 बनीं आद्या सिंह, जानें कौन है रनरअप

मिस फोटोजेनिक – आद्या मिश्रा

मिस रैंप वॉक – ऐश्वर्या राय

मिस टैलेंटेड – हर्षिता नेगी

मिस फैशन आइकन – मानसी भदौरिया

मिस इंटेलेक्चुअल – महिमा सिंह

मिस चार्मिंग – मोनिका थापा

मिस ब्यूटीफुल हेयर – उन्नति देवा

कार्यक्रम में मेजर जनरल आईएस गिल, ब्रिगेडियर हरजीत प्रीत पाल सिंह, कर्नल विनय भूषण साहू, राजा चावला और अनंतबीर सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं प्रतिभागियों की ग्रूमिंग में मिसेज इंडिया वर्ल्डवाइड-2014 अमन ग्रेवाल की विशेष भूमिका रही।