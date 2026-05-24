कुष्ठ आश्रम की जमीन पर ‘फूड कोर्ट’ का खेल, करोड़ों की डील, वेंडरों की उजड़ी रोजी रोटी पर हाईलेवल जांच की मांग

डीडीपुरम में कुष्ठ आश्रम की जमीन से सटी भूमि पर बनाए जा रहे फूड कोर्ट को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। अब व्यापार मंडल ने आरोप लगाया है कि पूरे प्रोजेक्ट में पारदर्शिता नहीं बरती गई। संगठन का कहना है कि एक निजी फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए बेहद कम दरों पर टेंडर दिया गया, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार मेहरोत्रा ने कहा कि वर्षों से यहां छोटे दुकानदार और स्ट्रीट वेंडर अपना रोजगार चला रहे थे, लेकिन बिना स्पष्ट नीति और पुनर्वास योजना के उन्हें हटाने की कार्रवाई कर दी गई। इससे सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।