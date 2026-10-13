बाड़मेर में दर्दनाक हादसा: दो दिन के नवजात समेत मां-पिता की मौत, अस्पताल से लौट रहा था परिवार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हाथमा के पास टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें सवार लोग अंदर फंस गए। मौके पर मौजूद लोगों ने कार के दरवाजे तोड़कर सभी को बाहर निकाला और घायलों को निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाया। खारा निवासी बांकाराम ने बताया कि वह परिवार के साथ जा रहे थे। सड़क पर भीड़ देखकर उन्होंने वाहन रोका और तत्काल कार के पास पहुंचे। वहां के हालात देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने लोगों को आवाज लगाई और कार का दरवाजा तोड़कर सवारों को बाहर निकालने में जुट गए। उन्होंने बताया कि हादसे के दौरान कुछ लोग मदद करने के बजाय फोटो और वीडियो बना रहे थे। ऐसे समय में लोगों को वीडियो बनाने के बजाय मानवता दिखाते हुए घायलों की मदद करनी चाहिए।