12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बाड़मेर

बॉर्डर पर भारत की बड़ी तैयारी: राजस्थान में सीमा से सटकर बनेगी 225 KM लंबी डामर सड़क, जानिए इसके पीछे की मुख्य वजह

राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा पर बाखासर रण से जैसलमेर के तनोट तक तारबंदी के समानांतर करीब 225 किलोमीटर लंबी डामर सड़क बनाई जा रही है। जानिए इसके पीछे की मुख्य वजह-
2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Santosh Trivedi

image

भवानीसिंह राठौड़

Oct 12, 2026

rajasthan india pak border road project

India Pakistan border road project Rajasthan. Photo- Google Gemini

भवानीसिंह राठौड़/बाड़मेर। भारत-पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए बाखासर रण से जैसलमेर के तनोट तक तारबंदी के समानांतर करीब 225 किलोमीटर लंबी डामर सड़क बनाई जा रही है।

रेतीले धोरों और दुर्गम रास्तों के बीच बनने वाली इस सड़क से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों को गश्त में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अभी तक तारबंदी के पास कई हिस्सों में जवानों को कच्चे और रेतीले रास्तों से पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। धूल और दुर्गम भूभाग के कारण आवाजाही में परेशानी होती है।

डामर सड़क बनने से सीमावर्ती चौकियों तक पहुंचना और नियमित गश्त करना आसान होगा। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने परियोजना के लिए तीन अलग-अलग टेंडर जारी किए है। करीब 260 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना के तहत मुनाबाव के पास निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। यहां करीब 25 प्रतिशत काम पूरा होने की जानकारी है ।

सीमावर्ती गांवों तक पहुंच भी होगी आसान

बाखासर, मुनाबाव और तनोट जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क सुरक्षा के साथ स्थानीय जरूरतों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। बेहतर आधारभूत ढांचे से निर्माण, रखरखाव और आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यों में सहूलियत मिल सकती है।

राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा करीब 1.070 किलोमीटर लंबी है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर प्रमुख सीमावर्ती जिले हैं। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं सीमा प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सामरिक सुरक्षा को मिलेगी मजबूती

प्रदेश का बड़ा सीमावर्ती हिस्सा थार के रेगिस्तान में आता है। दूर-दूर तक फैले रेतीले इलाके, विरल आबादी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां सीमा सुरक्षा को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं।

ऐसे में तारबंदी के समानांतर सड़क निर्माण सामरिक दृष्टि से अहम है। बेहतर संपर्क से निगरानी व्यवस्था को मजबूत होगी। संदिग्ध तथा तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयासों को भी इससे सहारा मिलने की उम्मीद है।

Rajasthan Rail Project: भारत-पाक बॉर्डर से सटे राजस्थान के इन जिलों में बिछेगी नई रेल लाइनें, होगा बड़ा फायदा

ये भी पढ़ें
New Rail Line

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Oct 2026 11:36 am

Published on:

12 Oct 2026 11:36 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बॉर्डर पर भारत की बड़ी तैयारी: राजस्थान में सीमा से सटकर बनेगी 225 KM लंबी डामर सड़क, जानिए इसके पीछे की मुख्य वजह

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : एक साल में परिवार में हुईं 3 मौतें, ASI दुर्गाराम के निधन से गांव में शोक, राजकीय सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार

barmer asi durgaram funeral state honours village mourns death
बाड़मेर

अस्पताल के चेंजिंग रूम में सीक्रेट कैमरा…. बनाए गए आपत्तिजनक फोटो-वीडियो, जेल से छूटते ही नर्स ने खोली पोल

Barmer Nurse Case
बाड़मेर

बालोतरा: 4.52 करोड़ रुपए से खेड़ रणछोड़राय तीर्थ का होगा कायाकल्प, श्रद्धालुओं को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

Shree Ranchod Rai Khed Thirth Khed Balotra
बाड़मेर

ग्राउंड रिपोर्ट: बाड़मेर बॉर्डर पर चारे-पानी को तरस रहे गोवंश, आचार संहिता के आगे पशुपालक लाचार

Gadra Road water crisis
बाड़मेर

Ashutosh Dixit : भारतीय वायु सेना के नए प्रमुख बने आशुतोष दीक्षित, जानिए राजस्थान से क्या हैं कनेक्शन?

ashutosh dixit appointed new chief indian air force know Barmer connection
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.