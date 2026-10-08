ग्राउंड रिपोर्ट: बाड़मेर बॉर्डर पर चारे-पानी को तरस रहे गोवंश, आचार संहिता के आगे पशुपालक लाचार

बाड़मेर. गडरारोड उपखंड क्षेत्र के कई गांवों में भीषण गर्मी के चलते परंपरागत जलस्रोत सूख गए है तो पर्याप्त बारिश नहीं होने चारा भी नहीं पनता है। ऐसे में अभी से चारे-पानी का संकट गहरा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री के बाड़मेर दौरे पर अकाल राहत को लेकर चारा डिपो और पेयजल प्रबंध की घोषणा ने लोगों को राहत तो दी लेकिन अब पंचायतराज चुनाव की घोषणा के चलते आचार संहिता आड़े आने की चिंता सताने लगी है।

पिछले साल बारिश की बेरुखी के चलते क्षेत्र में पर्याप्त चारा नहीं हो पाया था। इस बार भी सामान्य से कम बारिश होने के कारण खेतों में किसान खाली हाथ है। अभी हालत यह है कि पूरे इलाके में चारे-पानी का भयंकर संकट उत्पन्न हो गया है। इस बार सूखे के कारण किसान व पशुपालक की कमर टूटी हुई है। चारे के दाम भी तीन गुना बढ़ गए है। ऐसे में पशुओं को पालना मुश्किल हो गया है। चारे-पानी की किल्लत और बीते कई महीनों में 40 से 45 डिग्री तापमान सीमावर्ती क्षेत्र में गोवंश के लिए काल बन गई है। ग्रामीणों का दावा है कि 20 से अधिक गांवों में कई गायें मर चुकी है। पशुपालक चारे-पानी के सरकारी पशु शिविर खोलने की मांग एक महीने पहले से कर रहे है।