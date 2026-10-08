ना…ला…रसूख बीच में! भरतपुर में BDA कार्रवाई पर फूटा लोगों का गुस्सा, रसूखदारों के दबाव में नाले का रास्ता बदलने का आरोप

आरोप था कि भरतपुर विकास प्राधिकरण की ओर से प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में नाले की दिशा ही बदल दी। इसको लेकर पड़ोसी भी आपस में झगड़ा करने लगे। बाद में आसपास के लोगों की ओर से मामले को शांत किया गया। नगर निगम की ओर से सडक चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसके तहत सुबह करीब 11 बजे भारी पुलिस बल और नगर निगम की टीम जेसीबी के साथ अग्रसेन स्कूल से गोलपुरा रोड सुभाष नगर कॉलोनी जाने वाला रास्ता को 60 फीट चौड़ा करने के लिए पहुंची। टीम ने अनिल कुमार की दुकान जेसीबी से हटाई। इस पर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। अन्य अतिक्रमणों को भी हटाया जाना था, लेकिन नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई ने विरोध के बाद तीन दिन का समय दिया। विरोध कर रहे अनिल कुमार ने बताया कि बीडीए की ओर से नाला निर्माण कराया जा रहा है। प्रभावशाली लोगों के दबाव में नाले की दिशा बदल दी गई है। इससे नाला टेढ़ा हो गया है। इस संबंध में जिला कलक्टर को भी शिकायत दी गई है। इसमें कई प्रभावशाली लोग शामिल है जो नाले की दिशा बदलवा रहे हैं। इसी को लेकर नगर निगम अतिक्रमण हटा रही है। कॉलोनी निवासी मधुसूदन ने कहा कि ईमानदारी से काम होना चाहिए भेदभाव नहीं। दोनों साइड से समानता से अतिक्रमण हटाए जाने चाहिए। अधिकारी प्रभाव में आकर नाले को घुमा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।